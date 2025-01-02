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В Брянской области уничтожены еще два украинских беспилотника
В Брянской области уничтожены еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.01.2025
В Брянской области уничтожены еще два украинских беспилотника
Еще два вражеских беспилотника самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T07:56:00+03:00
2025-01-02T07:56:00+03:00
2025-01-02T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Еще два вражеских беспилотника самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила 13 украинских беспилотников, в том числе четыре над Брянской областью, сообщало ранее в четверг Минобороны РФ."Еще два вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в Telegram-канале.Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.
https://ria.ru/20250102/obninsk-1992287955.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожены еще два украинских беспилотника
Богомаз: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА ВСУ над Брянской областью