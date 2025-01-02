https://ria.ru/20250102/bespilotniki-1992287420.html
Над территорией России за ночь сбили 13 украинских беспилотников
Над территорией России за ночь сбили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 02.01.2025
Над территорией России за ночь сбили 13 украинских беспилотников
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T07:11:00+03:00
2025-01-02T07:11:00+03:00
2025-01-02T09:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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воронежская область
курская область
вооруженные силы украины
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в релизе.Как уточнили в ведомстве, в небе над Брянской и Курской областями уничтожили по четыре дрона, над Белгородской — три, над Воронежской и Калужской — по одному.Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата аппаратов не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250102/desantniki-1992283946.html
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россия, воронежская область, курская область, вооруженные силы украины, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над территорией России за ночь сбили 13 украинских беспилотников
Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 13 дронов над пятью регионами России