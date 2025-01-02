https://ria.ru/20250102/bespilotniki-1992287420.html

Над территорией России за ночь сбили 13 украинских беспилотников

Над территорией России за ночь сбили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 02.01.2025

Над территорией России за ночь сбили 13 украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T07:11:00+03:00

2025-01-02T07:11:00+03:00

2025-01-02T09:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

воронежская область

курская область

вооруженные силы украины

калужская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в релизе.Как уточнили в ведомстве, в небе над Брянской и Курской областями уничтожили по четыре дрона, над Белгородской — три, над Воронежской и Калужской — по одному.Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата аппаратов не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250102/desantniki-1992283946.html

россия

воронежская область

курская область

калужская область

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россия, воронежская область, курская область, вооруженные силы украины, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)