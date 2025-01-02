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Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 02.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:41 02.01.2025 (обновлено: 01:46 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/bespilotnik-1992279322.html
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 02.01.2025
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ещё один БПЛА самолетного типа уничтожен ночью над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T01:41:00+03:00
2025-01-02T01:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ещё один БПЛА самолетного типа уничтожен ночью над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Об уничтожении первого БПЛА губернатор сообщил в 1.05."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своём Telegram-канале.
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брянская область, происшествия, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник

Богомаз: силы ПВО сбили еще один БПЛА ВСУ над Брянской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ещё один БПЛА самолетного типа уничтожен ночью над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Об уничтожении первого БПЛА губернатор сообщил в 1.05.
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своём Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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