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Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник

Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 02.01.2025

Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ещё один БПЛА самолетного типа уничтожен ночью над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T01:41:00+03:00

2025-01-02T01:41:00+03:00

2025-01-02T01:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ещё один БПЛА самолетного типа уничтожен ночью над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Об уничтожении первого БПЛА губернатор сообщил в 1.05."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250101/vsu-1992276044.html

брянская область

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2025

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брянская область, происшествия, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)