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Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 02.01.2025
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ещё один БПЛА самолетного типа уничтожен ночью над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T01:41:00+03:00
2025-01-02T01:41:00+03:00
2025-01-02T01:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ещё один БПЛА самолетного типа уничтожен ночью над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Об уничтожении первого БПЛА губернатор сообщил в 1.05."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своём Telegram-канале.
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брянская область, происшествия, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
Богомаз: силы ПВО сбили еще один БПЛА ВСУ над Брянской областью