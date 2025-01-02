https://ria.ru/20250102/bespilotnik-1992278304.html

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.01.2025

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T01:08:00+03:00

2025-01-02T01:08:00+03:00

2025-01-02T01:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250102/obstrel-1992277586.html

брянская область

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брянская область