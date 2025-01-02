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Назван фактор, определяющий в течение 30 лет цены на бензин в США - РИА Новости, 02.01.2025
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07:53 02.01.2025 (обновлено: 07:55 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/benzin-1992288344.html
Назван фактор, определяющий в течение 30 лет цены на бензин в США
Назван фактор, определяющий в течение 30 лет цены на бензин в США - РИА Новости, 02.01.2025
Назван фактор, определяющий в течение 30 лет цены на бензин в США
Стоимость бензина в США как минимум последние 30 лет сильно зависит от мировых цен на нефть, тенденция продолжается, несмотря на рост внутренней добычи,... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T07:53:00+03:00
2025-01-02T07:55:00+03:00
экономика
сша
мексиканский залив
сколково
wti (нефть)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Стоимость бензина в США как минимум последние 30 лет сильно зависит от мировых цен на нефть, тенденция продолжается, несмотря на рост внутренней добычи, рассказал РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. "В США зависимость цен на бензин от цен на нефть прослеживается как минимум на протяжении последних 30 лет. Не исключение - и 2022-2024 годы", - сказал собеседник агентства. При этом "с 2010 года добыча нефти в США выросла более чем вдвое (с 5,5 миллиона до 12,9 миллиона баррелей в сутки в 2023 году), а импорт снизился почти на 30% (с 9,2 миллиона до 6,5 миллиона баррелей в сутки)", добавил эксперт. Однако, по словам Терешкина, цены на бензин по-прежнему сильно коррелируют со стоимостью нефти, в том числе из-за того, что большинство нефтеперерабатывающих заводов в США расположены на побережье Мексиканского залива, тогда как важным центром спроса остаются штаты восточного побережья, которые являются крупными импортерами топлива. В 2023 году 52,6% розничной цены на бензин приходилось на стоимость нефти; доля затрат на переработку нефти составляла 18,7%, доля федеральных и региональных (на уровне штатов) налогов - 14,4%, а доля дистрибуции и маркетинга - 14,3%, объяснил он. По итогам ноября, когда средняя цена нефти WTI на терминале в Кушинге составила 70 долларов за баррель, средняя цена бензина в США опустилась до 3,05 доллара за галлон. До этого последний по времени максимум топливных цен в США приходится на июнь 2022 года: тогда средняя цена бензина составила 4,93 доллара за галлон, а цена нефти WTI - 114,8 доллара за баррель.
https://ria.ru/20241228/benzin-1991869711.html
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экономика, сша, мексиканский залив, сколково, wti (нефть)
Экономика, США, Мексиканский залив, Сколково, WTI (нефть)
Назван фактор, определяющий в течение 30 лет цены на бензин в США

"Опен Ойл Маркет": стоимость бензина в США зависит от мировых цен на нефть

© AP Photo / Marta LavandierМужчина на автозаправочной станции в Майами, США
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Marta Lavandier
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Стоимость бензина в США как минимум последние 30 лет сильно зависит от мировых цен на нефть, тенденция продолжается, несмотря на рост внутренней добычи, рассказал РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.
США зависимость цен на бензин от цен на нефть прослеживается как минимум на протяжении последних 30 лет. Не исключение - и 2022-2024 годы", - сказал собеседник агентства.
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При этом "с 2010 года добыча нефти в США выросла более чем вдвое (с 5,5 миллиона до 12,9 миллиона баррелей в сутки в 2023 году), а импорт снизился почти на 30% (с 9,2 миллиона до 6,5 миллиона баррелей в сутки)", добавил эксперт.
Однако, по словам Терешкина, цены на бензин по-прежнему сильно коррелируют со стоимостью нефти, в том числе из-за того, что большинство нефтеперерабатывающих заводов в США расположены на побережье Мексиканского залива, тогда как важным центром спроса остаются штаты восточного побережья, которые являются крупными импортерами топлива.
В 2023 году 52,6% розничной цены на бензин приходилось на стоимость нефти; доля затрат на переработку нефти составляла 18,7%, доля федеральных и региональных (на уровне штатов) налогов - 14,4%, а доля дистрибуции и маркетинга - 14,3%, объяснил он.
По итогам ноября, когда средняя цена нефти WTI на терминале в Кушинге составила 70 долларов за баррель, средняя цена бензина в США опустилась до 3,05 доллара за галлон. До этого последний по времени максимум топливных цен в США приходится на июнь 2022 года: тогда средняя цена бензина составила 4,93 доллара за галлон, а цена нефти WTI - 114,8 доллара за баррель.
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