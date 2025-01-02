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В США изучат связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом Cybertruck - РИА Новости, 02.01.2025
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03:35 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/bayden-1992281860.html
В США изучат связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом Cybertruck
В США изучат связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом Cybertruck - РИА Новости, 02.01.2025
В США изучат связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом Cybertruck
Спецслужбы США изучают возможную взаимосвязь между терактом в Новом Орлеане и взрывом электромобиля Tesla Cybertruck у отеля избранного президента США Дональда... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T03:35:00+03:00
2025-01-02T03:35:00+03:00
в мире
новый орлеан
сша
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джо байден
илон маск
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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Спецслужбы США изучают возможную взаимосвязь между терактом в Новом Орлеане и взрывом электромобиля Tesla Cybertruck у отеля избранного президента США Дональда Трампа, заявил в четверг действующий глава США Джо Байден. "Мы отслеживаем взрыв Cybertruck возле отеля Trump в Лас-Вегасе. Правоохранительные органы и разведывательное сообщество также расследуют, есть ли какая-либо возможная связь с атакой в ​​Новом Орлеане", - заявил Байден в обращении к нации. Президент вместе с тем проигнорировал просьбы присутствующих на его речи журналистов поделиться подробностями о ходе расследования инцидента в Лас-Вегасе. В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску. Другой инцидент произошел в Новом Орлеане: по официальным данным, в 03.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) автомобиль наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 10 человек погибли и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, заявляли в полиции. Байден заявлял, что ФБР расследует случившееся как теракт. ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в США и РФ террористической организации ИГ*. Маск ранее заявил, что считает, что взрыв в Лас-Вегасе может быть терактом, и обратил внимание на возможную связь этого инцидента с наездом автомобиля на толпу в Новом Орлеане, так как обе машины были арендованы через сервис каршеринга Turo.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20250102/mask-1992279627.html
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в мире, новый орлеан, сша, техас, дональд трамп, джо байден, илон маск
В мире, Новый Орлеан, США, Техас, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск
В США изучат связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом Cybertruck

Байден: спецслужбы изучат связь теракта в Новом Орелеане и взрыва Cybertruck

© AP Photo / Gerald HerbertСотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Спецслужбы США изучают возможную взаимосвязь между терактом в Новом Орлеане и взрывом электромобиля Tesla Cybertruck у отеля избранного президента США Дональда Трампа, заявил в четверг действующий глава США Джо Байден.
"Мы отслеживаем взрыв Cybertruck возле отеля Trump в Лас-Вегасе. Правоохранительные органы и разведывательное сообщество также расследуют, есть ли какая-либо возможная связь с атакой в ​​Новом Орлеане", - заявил Байден в обращении к нации.
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Маск связал взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане
01:56
Президент вместе с тем проигнорировал просьбы присутствующих на его речи журналистов поделиться подробностями о ходе расследования инцидента в Лас-Вегасе.
В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
Другой инцидент произошел в Новом Орлеане: по официальным данным, в 03.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) автомобиль наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 10 человек погибли и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, заявляли в полиции. Байден заявлял, что ФБР расследует случившееся как теракт. ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в США и РФ террористической организации ИГ*.
Маск ранее заявил, что считает, что взрыв в Лас-Вегасе может быть терактом, и обратил внимание на возможную связь этого инцидента с наездом автомобиля на толпу в Новом Орлеане, так как обе машины были арендованы через сервис каршеринга Turo.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
На месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Власти Нового Орлеана признали неисправность боллардов на Бурбон-стрит
Вчера, 23:29
 
В миреНовый ОрлеанСШАТехасДональд ТрампДжо БайденИлон Маск
 
 
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