https://ria.ru/20250102/avariya-1992337503.html
В Таиланде автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП
В Таиланде автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП - РИА Новости, 02.01.2025
В Таиланде автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП
В Таиланде автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП, есть пострадавшие, передает телеканал Amarin. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T17:52:00+03:00
2025-01-02T17:52:00+03:00
2025-01-02T19:40:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Таиланде автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП, есть пострадавшие, передает телеканал Amarin."На месте происшествия пострадали 27 российских туристов. Местные власти доставили раненых в больницу в Паттайе", — указывается в сообщении.По данным СМИ, водитель автобуса не справился с управлением, въехал в ограждение, а затем в автомобиль марки Toyota Fortuner. Как уточнили в пресс-службе туроператора Anex, ЧП произошло в тот момент, когда россияне возвращались с экскурсии, все они живы и проходят осмотр врачей в госпиталях."Сотрудники принимающей компании оказывают необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой, ситуация на контроле", — говорится в заявлении.Информацию о ДТП подтвердил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.Таиланд входит в число 20 стран мира, где происходит наибольшее количество смертельных ДТП. Ранее страна занимала одно из первых мест, а в некоторые годы и лидировала по этому показателю.
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Момент ДТП с пассажирским автобусом в Таиланде
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде.
2025-01-02T17:52
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новости - туризм, таиланд, в мире, россия
Новости - Туризм, Таиланд, В мире, Россия
В Таиланде автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП
Пострадавших в ДТП в Таиланде россиян госпитализировали
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
В Таиланде автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП, есть пострадавшие, передает телеканал Amarin
.
"На месте происшествия пострадали 27 российских туристов. Местные власти доставили раненых в больницу в Паттайе", — указывается в сообщении.
По данным СМИ, водитель автобуса не справился с управлением, въехал в ограждение, а затем в автомобиль марки Toyota Fortuner.
Как уточнили в пресс-службе туроператора Anex, ЧП произошло в тот момент, когда россияне возвращались с экскурсии, все они живы и проходят осмотр врачей в госпиталях.
"Сотрудники принимающей компании оказывают необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой, ситуация на контроле", — говорится в заявлении.
Газета Thairath пишет, что автобус с туристами следовал из провинции Районг, находящейся в 50-70 километрах южнее Паттайи.
Информацию о ДТП подтвердил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России
в Таиланде
Илья Ильин.
Таиланд входит в число 20 стран мира, где происходит наибольшее количество смертельных ДТП. Ранее страна занимала одно из первых мест, а в некоторые годы и лидировала по этому показателю.