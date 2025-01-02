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В Таиланде автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП

В Таиланде автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП - РИА Новости, 02.01.2025

В Таиланде автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП

В Таиланде автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП, есть пострадавшие, передает телеканал Amarin. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T17:52:00+03:00

2025-01-02T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Таиланде автобус с 37 российскими туристами попал в ДТП, есть пострадавшие, передает телеканал Amarin."На месте происшествия пострадали 27 российских туристов. Местные власти доставили раненых в больницу в Паттайе", — указывается в сообщении.По данным СМИ, водитель автобуса не справился с управлением, въехал в ограждение, а затем в автомобиль марки Toyota Fortuner. Как уточнили в пресс-службе туроператора Anex, ЧП произошло в тот момент, когда россияне возвращались с экскурсии, все они живы и проходят осмотр врачей в госпиталях."Сотрудники принимающей компании оказывают необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой, ситуация на контроле", — говорится в заявлении.Информацию о ДТП подтвердил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.Таиланд входит в число 20 стран мира, где происходит наибольшее количество смертельных ДТП. Ранее страна занимала одно из первых мест, а в некоторые годы и лидировала по этому показателю.

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Момент ДТП с пассажирским автобусом в Таиланде Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде. 2025-01-02T17:52 true PT0M19S

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