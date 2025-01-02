Финский оператор кабеля EstLink 2 потребовал наложить арест на Eagle S
Финский оператор кабеля EstLink 2 потребовал наложить арест на танкер Eagle S
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Финская электросетевая компания Fingrid сообщила, что подала заявление в суд с требованием наложить арест на танкер Eagle S, который подозревается в причастности к повреждению электрокабеля EstLink 2.
"Сегодня компания Fingrid подала заявление в Окружной суд Хельсинки о наложении ареста на судно Eagle S для обеспечения своего иска о возмещении ущерба, причиненного соединению EstLink 2", - говорится в сообщении.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
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