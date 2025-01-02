https://ria.ru/20250102/animatory-1992287775.html

Аниматоры в Москве отсудили деньги, которые им недоплатили за корпоратив

Аниматоры в Москве отсудили деньги, которые им недоплатили за корпоратив - РИА Новости, 02.01.2025

Аниматоры в Москве отсудили деньги, которые им недоплатили за корпоратив

Аниматоры, которые работали на новогоднем корпоративе сотрудников крупного бизнес-центра, отсудили деньги, которые им недоплатили за несколько дней работы,... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T07:31:00+03:00

2025-01-02T07:31:00+03:00

2025-01-02T11:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Аниматоры, которые работали на новогоднем корпоративе сотрудников крупного бизнес-центра, отсудили деньги, которые им недоплатили за несколько дней работы, сообщили РИА Новости в Перовском суде Москвы. Согласно материалам дела, корпоратив проходил четыре дня в отеле "Рэдиссон Завидово". Чтобы занять детей сотрудников на это время, менеджер компании обратился в ивент-агентство, которое прислало шестерых аниматоров. В обязанности аниматоров входило обеспечение развлекательной программы для детей от трех до 14 лет на большом корпоративном выезде, в том числе проведение активностей и мастер-классов с детьми, организация и проведение подвижных игр с детьми и родителями на улице, по возможности создание и репетиция одного творческого номера для выступления детей на гала-ужине, проведение настольных игр. При этом официально договор не заключали, а условия обговорили в переписке в мессенджере. Аниматорам заплатили аванс, а основную сумму пообещали отдать наличными после корпоратива. Однако выдали гораздо меньше обещанного. Ответчик объяснил уменьшение гонорара штрафом за непроведение "капустника" и отсутствие реквизита для игр. В итоге аниматоры обратились в суд. Ответчик пытался доказать, что "детей не занимали, им было скучно, из-за чего они уходили", "дети постоянно прибегали к родителям, из-за чего от родителей поступали жалобы". Однако суд обратил внимание, что в переписке не было ни слова о возможных штрафах, поэтому истцы о них не знали. "Помимо этого, истцом представлены видео с доказательствами, подтверждающими как организацию и проведение капустника на указанном мероприятии аниматорами, так и наличие многочисленного реквизита, который был использован для данного мероприятия", — решил суд и обязал взыскать недоплаченную сумму, а также проценты и судебные расходы.

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