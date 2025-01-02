На побережье Анапы зафиксировали новый выброс нефтепродуктов
На побережье Анапы зафиксировали выброс нефтепродуктов шириной до трех метров
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. На побережье Черного моря в районе Анапы обнаружили новый выброс нефтепродуктов, сообщается в Telegram-канале МЧС.
"Авиация МЧС России мониторит акваторию и побережье в Краснодарском крае. На побережье Анапы выявлен выброс нефтепродуктов, частично на участках шириной до трех метров. Контроль обстановки также осуществляется космическим мониторингом и пешими группами", — говорится в публикации.
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При этом в Крыму новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировали.
В ликвидации последствий экологической катастрофы участвуют порядка 100 человек и 39 единиц техники. С начала работ спасатели обследовали почти 1,6 тысячи километров береговой линии, собрали и вывезли более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очистили 44 километра береговой линии, добавили в МЧС.
Два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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