https://ria.ru/20250102/anapa-1992301191.html

На побережье Анапы зафиксировали новый выброс нефтепродуктов

На побережье Анапы зафиксировали новый выброс нефтепродуктов - РИА Новости, 02.01.2025

На побережье Анапы зафиксировали новый выброс нефтепродуктов

На побережье Черного моря в районе Анапы обнаружили новый выброс нефтепродуктов, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T11:07:00+03:00

2025-01-02T11:07:00+03:00

2025-01-02T13:14:00+03:00

происшествия

анапа

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. На побережье Черного моря в районе Анапы обнаружили новый выброс нефтепродуктов, сообщается в Telegram-канале МЧС. "Авиация МЧС России мониторит акваторию и побережье в Краснодарском крае. На побережье Анапы выявлен выброс нефтепродуктов, частично на участках шириной до трех метров. Контроль обстановки также осуществляется космическим мониторингом и пешими группами", — говорится в публикации. При этом в Крыму новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировали. В ликвидации последствий экологической катастрофы участвуют порядка 100 человек и 39 единиц техники. С начала работ спасатели обследовали почти 1,6 тысячи километров береговой линии, собрали и вывезли более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очистили 44 километра береговой линии, добавили в МЧС. Два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

анапа

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происшествия, анапа, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе