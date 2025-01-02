Рейтинг@Mail.ru
Умер полковник Виктор Алкснис - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 02.01.2025 (обновлено: 10:27 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/alksnis-1992278713.html
Умер полковник Виктор Алкснис
Умер полковник Виктор Алкснис - РИА Новости, 02.01.2025
Умер полковник Виктор Алкснис
Полковник Советской армии, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила его дочь Ирина в Telegram-канале "Черный полковник". РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T01:15:00+03:00
2025-01-02T10:27:00+03:00
ирина алкснис
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32007/65/320076550_0:315:2995:2000_1920x0_80_0_0_048d237f9648321879f822a3f5f01665.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Полковник Советской армии, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила его дочь Ирина в Telegram-канале "Черный полковник"."Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался. Ирина Алкснис", — написала она.Алкснис объяснила, что у ее отца в ночь на 30 декабря случился инсульт, из-за чего он впал в кому и провел в больнице три дня.Виктор Алкснис — советский и российский политический деятель, народный депутат СССР, депутат Верховного Совета Латвийской ССР, депутат Государственной думы России третьего и четвертого созывов, глава городского поселения Тучково Рузского района Московской области. Полковник авиации.В феврале 1991 года выступил за формирование Съездом народных депутатов СССР Комитета национального спасения. Выступал против Ново-Огаревского проекта Союзного договора, считая его антиконституционным и противоречащим итогам референдума 17 марта 1991 года о сохранении "обновленного Союза". Высказывал поддержку ГКЧП. В либеральных СМИ получил прозвище "черный полковник".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32007/65/320076550_164:0:2831:2000_1920x0_80_0_0_0a4b722a9c197a5d085f447d3f34749a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ирина алкснис, госдума рф
Ирина Алкснис, Госдума РФ
Умер полковник Виктор Алкснис

Умер полковник, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВиктор Алкснис
Виктор Алкснис - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Виктор Алкснис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Полковник Советской армии, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила его дочь Ирина в Telegram-канале "Черный полковник".
"Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался. Ирина Алкснис", — написала она.
Алкснис объяснила, что у ее отца в ночь на 30 декабря случился инсульт, из-за чего он впал в кому и провел в больнице три дня.
Виктор Алкснис — советский и российский политический деятель, народный депутат СССР, депутат Верховного Совета Латвийской ССР, депутат Государственной думы России третьего и четвертого созывов, глава городского поселения Тучково Рузского района Московской области. Полковник авиации.
В феврале 1991 года выступил за формирование Съездом народных депутатов СССР Комитета национального спасения. Выступал против Ново-Огаревского проекта Союзного договора, считая его антиконституционным и противоречащим итогам референдума 17 марта 1991 года о сохранении "обновленного Союза". Высказывал поддержку ГКЧП. В либеральных СМИ получил прозвище "черный полковник".
 
Ирина АлкснисГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала