https://ria.ru/20250102/alksnis-1992278713.html

Умер полковник Виктор Алкснис

Умер полковник Виктор Алкснис - РИА Новости, 02.01.2025

Умер полковник Виктор Алкснис

Полковник Советской армии, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила его дочь Ирина в Telegram-канале "Черный полковник". РИА Новости, 02.01.2025

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ирина алкснис

госдума рф

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Полковник Советской армии, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила его дочь Ирина в Telegram-канале "Черный полковник"."Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался. Ирина Алкснис", — написала она.Алкснис объяснила, что у ее отца в ночь на 30 декабря случился инсульт, из-за чего он впал в кому и провел в больнице три дня.Виктор Алкснис — советский и российский политический деятель, народный депутат СССР, депутат Верховного Совета Латвийской ССР, депутат Государственной думы России третьего и четвертого созывов, глава городского поселения Тучково Рузского района Московской области. Полковник авиации.В феврале 1991 года выступил за формирование Съездом народных депутатов СССР Комитета национального спасения. Выступал против Ново-Огаревского проекта Союзного договора, считая его антиконституционным и противоречащим итогам референдума 17 марта 1991 года о сохранении "обновленного Союза". Высказывал поддержку ГКЧП. В либеральных СМИ получил прозвище "черный полковник".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирина алкснис, госдума рф