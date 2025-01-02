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Умер полковник Виктор Алкснис
Умер полковник Виктор Алкснис - РИА Новости, 02.01.2025
Умер полковник Виктор Алкснис
Полковник Советской армии, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила его дочь Ирина в Telegram-канале "Черный полковник". РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T01:15:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Полковник Советской армии, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила его дочь Ирина в Telegram-канале "Черный полковник"."Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался. Ирина Алкснис", — написала она.Алкснис объяснила, что у ее отца в ночь на 30 декабря случился инсульт, из-за чего он впал в кому и провел в больнице три дня.Виктор Алкснис — советский и российский политический деятель, народный депутат СССР, депутат Верховного Совета Латвийской ССР, депутат Государственной думы России третьего и четвертого созывов, глава городского поселения Тучково Рузского района Московской области. Полковник авиации.В феврале 1991 года выступил за формирование Съездом народных депутатов СССР Комитета национального спасения. Выступал против Ново-Огаревского проекта Союзного договора, считая его антиконституционным и противоречащим итогам референдума 17 марта 1991 года о сохранении "обновленного Союза". Высказывал поддержку ГКЧП. В либеральных СМИ получил прозвище "черный полковник".
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ирина алкснис, госдума рф
Ирина Алкснис, Госдума РФ
Умер полковник Виктор Алкснис
Умер полковник, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Полковник Советской армии, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила его дочь Ирина в Telegram-канале
"Черный полковник".
"Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался. Ирина Алкснис
", — написала она.
Алкснис объяснила, что у ее отца в ночь на 30 декабря случился инсульт, из-за чего он впал в кому и провел в больнице три дня.
Виктор Алкснис — советский и российский политический деятель, народный депутат СССР, депутат Верховного Совета Латвийской ССР, депутат Государственной думы России третьего и четвертого созывов, глава городского поселения Тучково Рузского района Московской области. Полковник авиации.
В феврале 1991 года выступил за формирование Съездом народных депутатов СССР Комитета национального спасения. Выступал против Ново-Огаревского проекта Союзного договора, считая его антиконституционным и противоречащим итогам референдума 17 марта 1991 года о сохранении "обновленного Союза". Высказывал поддержку ГКЧП. В либеральных СМИ получил прозвище "черный полковник".