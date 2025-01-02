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В Киеве заявили о присвоении 60 миллионов долларов из российских активов - РИА Новости, 02.01.2025
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15:17 02.01.2025 (обновлено: 16:00 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/aktivy-1992321382.html
В Киеве заявили о присвоении 60 миллионов долларов из российских активов
В Киеве заявили о присвоении 60 миллионов долларов из российских активов - РИА Новости, 02.01.2025
В Киеве заявили о присвоении 60 миллионов долларов из российских активов
Минюст Украины сообщил о взыскании 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллионов долларов) российских активов в госбюджет страны. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T15:17:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Минюст Украины сообщил о взыскании 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллионов долларов) российских активов в госбюджет страны. Замминистра юстиции Украины Инна Богатых в августе заявляла, что Киев рассчитывает на поступление в бюджет Украины 10 миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов) от продажи арестованных активов подсанкционных лиц до конца 2024 года. "Два с половиной миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскано в бюджет Украины... в 2024 году", - говорится в сообщении минюста, опубликованном в социальной сети Facebook*. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.
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украина, россия, киев, владимир зеленский, в мире
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, В мире
В Киеве заявили о присвоении 60 миллионов долларов из российских активов

Минюст Украины: в госбюджет направили почти 60 миллионов долларов активов РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Минюст Украины сообщил о взыскании 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллионов долларов) российских активов в госбюджет страны.
Замминистра юстиции Украины Инна Богатых в августе заявляла, что Киев рассчитывает на поступление в бюджет Украины 10 миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов) от продажи арестованных активов подсанкционных лиц до конца 2024 года.
"Два с половиной миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскано в бюджет Украины... в 2024 году", - говорится в сообщении минюста, опубликованном в социальной сети Facebook*.
В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.
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