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Каждый десятый житель Афганистана страдает наркозависимостью
Каждый десятый житель Афганистана страдает наркозависимостью - РИА Новости, 02.01.2025
Каждый десятый житель Афганистана страдает наркозависимостью
В Афганистане насчитывается в общей сложности 4 миллиона наркоманов и каждый десятый житель Исламского эмирата (самоназвание государства при нынешнем... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T13:08:00+03:00
2025-01-02T13:08:00+03:00
2025-01-02T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Афганистане насчитывается в общей сложности 4 миллиона наркоманов и каждый десятый житель Исламского эмирата (самоназвание государства при нынешнем правительстве) страдает наркозависимостью, заявил гражданский заместитель министра по борьбе с наркотиками ИЭА Абдул Рахман Касеми. "К сожалению, эта практика более распространена в нашем обществе, чем в обществах других государств. Каждый десятый из нас - наркоман, и, по оценкам экспертов, у нас в стране четыре миллиона наркоманов. Вместе с каждым наркоманом страдают, по меньшей мере, еще семь человек, в основном члены его семьи", - цитирует слова замминистра новостной портал Shamshad news. Выступая в кабульском реабилитационном центре по лечению наркозависимости "Агуш", Касеми информировал, что, "по данным МВД, миллионы людей в Афганистане по-прежнему употребляют наркотики, и тысячи из них проходят лечение". "За три с лишним года, прошедшие со времени возвращения к власти в Афганистане Исламского эмирата, более 100 тысяч наркозависимых прошли курс лечения, и 95% из них выздоровели", - цитирует портал слова Касеми. По данным чиновника, культивирование и незаконный оборот наркотиков в Афганистане сведены к нулю, а серьезная борьба с попытками вернуться к наркобизнесу продолжается повсеместно. Еще один заместитель министра по борьбе с наркотиками Абдул Хак Хамкар сообщил представителям СМИ, что в столичном реабилитационном центре "Агуш" проходят лечение пять тысяч наркоманов, которым помимо прочего предоставляется бесплатное религиозное образование. "Из них 32 человека выучили наизусть Коран, а остальные продолжают его изучать", - заявил Хамкар. Замминистра информировал, что "процесс оказания помощи наркозависимым соотечественникам начался во всех афганских провинциях, в отношении всех больных наркоманией будут приняты неотложные реабилитационные меры".
https://ria.ru/20241006/afganistan-1976584230.html
https://ria.ru/20241228/siriya-1991807180.html
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в мире, здоровье - общество, афганистан
В мире, Здоровье - Общество, Афганистан
Каждый десятый житель Афганистана страдает наркозависимостью
Замминистра Касеми: в Афганистане насчитывается около 4 миллионов наркоманов
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Афганистане насчитывается в общей сложности 4 миллиона наркоманов и каждый десятый житель Исламского эмирата (самоназвание государства при нынешнем правительстве) страдает наркозависимостью, заявил гражданский заместитель министра по борьбе с наркотиками ИЭА Абдул Рахман Касеми.
"К сожалению, эта практика более распространена в нашем обществе, чем в обществах других государств. Каждый десятый из нас - наркоман, и, по оценкам экспертов, у нас в стране четыре миллиона наркоманов. Вместе с каждым наркоманом страдают, по меньшей мере, еще семь человек, в основном члены его семьи", - цитирует слова замминистра новостной портал Shamshad news.
Выступая в кабульском реабилитационном центре по лечению наркозависимости "Агуш", Касеми информировал, что, "по данным МВД, миллионы людей в Афганистане
по-прежнему употребляют наркотики, и тысячи из них проходят лечение".
"За три с лишним года, прошедшие со времени возвращения к власти в Афганистане Исламского эмирата, более 100 тысяч наркозависимых прошли курс лечения, и 95% из них выздоровели", - цитирует портал слова Касеми. По данным чиновника, культивирование и незаконный оборот наркотиков в Афганистане сведены к нулю, а серьезная борьба с попытками вернуться к наркобизнесу продолжается повсеместно.
Еще один заместитель министра по борьбе с наркотиками Абдул Хак Хамкар сообщил представителям СМИ, что в столичном реабилитационном центре "Агуш" проходят лечение пять тысяч наркоманов, которым помимо прочего предоставляется бесплатное религиозное образование. "Из них 32 человека выучили наизусть Коран, а остальные продолжают его изучать", - заявил Хамкар.
Замминистра информировал, что "процесс оказания помощи наркозависимым соотечественникам начался во всех афганских провинциях, в отношении всех больных наркоманией будут приняты неотложные реабилитационные меры".