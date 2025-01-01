https://ria.ru/20250101/zhiteli-1992230258.html

Жители Тирасполя запаслись обогревателями перед отключением газа

Жители Тирасполя запаслись обогревателями перед отключением газа - РИА Новости, 01.01.2025

Жители Тирасполя запаслись обогревателями перед отключением газа

Жители Тирасполя в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) заранее запаслись обогревателями перед отключением газа, вызванного решением Киева... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T14:03:00+03:00

2025-01-01T14:03:00+03:00

2025-01-01T14:03:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Жители Тирасполя в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) заранее запаслись обогревателями перед отключением газа, вызванного решением Киева прекратить транзит, и уверены, что справятся с возникшими трудностями, рассказали они РИА Новости. Ранее российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. "Еще за неделю до нового года приобрела электроплитку и калорифер, в магазинах много было желающих купить такие приборы, буквально все сметали", - рассказала агентству жительница Тирасполя. Она считает, что жители Приднестровья не замерзнут, несмотря на отключение отопления и прекращение подачи горячей воды. Другая жительница многоквартирного дома отметила, что пока жителям республики во многом "везет" из-за дневной плюсовой температуры и солнечной погоды. "Самое напряженное время - это ночь, когда будут минусовая температура и заморозки. Будем одевать детей и себя потеплее и экономно расходовать электричество. Мы понимаем, что это очень трудное время, испытание для нас, но мы не унываем, у нас опыт большой. Нас не первый раз пытаются заморозить", - сказала Ольга Ивановна. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250101/slovakija-1992227408.html

https://ria.ru/20241228/pridnestrove-1991915884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, украина, тирасполь, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины