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Жители Тирасполя запаслись обогревателями перед отключением газа - РИА Новости, 01.01.2025
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14:03 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/zhiteli-1992230258.html
Жители Тирасполя запаслись обогревателями перед отключением газа
Жители Тирасполя запаслись обогревателями перед отключением газа - РИА Новости, 01.01.2025
Жители Тирасполя запаслись обогревателями перед отключением газа
Жители Тирасполя в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) заранее запаслись обогревателями перед отключением газа, вызванного решением Киева... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T14:03:00+03:00
2025-01-01T14:03:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Жители Тирасполя в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) заранее запаслись обогревателями перед отключением газа, вызванного решением Киева прекратить транзит, и уверены, что справятся с возникшими трудностями, рассказали они РИА Новости. Ранее российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. "Еще за неделю до нового года приобрела электроплитку и калорифер, в магазинах много было желающих купить такие приборы, буквально все сметали", - рассказала агентству жительница Тирасполя. Она считает, что жители Приднестровья не замерзнут, несмотря на отключение отопления и прекращение подачи горячей воды. Другая жительница многоквартирного дома отметила, что пока жителям республики во многом "везет" из-за дневной плюсовой температуры и солнечной погоды. "Самое напряженное время - это ночь, когда будут минусовая температура и заморозки. Будем одевать детей и себя потеплее и экономно расходовать электричество. Мы понимаем, что это очень трудное время, испытание для нас, но мы не унываем, у нас опыт большой. Нас не первый раз пытаются заморозить", - сказала Ольга Ивановна. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250101/slovakija-1992227408.html
https://ria.ru/20241228/pridnestrove-1991915884.html
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в мире, молдавия, украина, тирасполь, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины
В мире, Молдавия, Украина, Тирасполь, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины
Жители Тирасполя запаслись обогревателями перед отключением газа

Жители Тирасполя заранее запаслись обогревателями перед отключением газа

© iStock.com / Vlad YushinovРегулировка отопления в квартире
Регулировка отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© iStock.com / Vlad Yushinov
Регулировка отопления в квартире. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Жители Тирасполя в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) заранее запаслись обогревателями перед отключением газа, вызванного решением Киева прекратить транзит, и уверены, что справятся с возникшими трудностями, рассказали они РИА Новости.
Ранее российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа.
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"Еще за неделю до нового года приобрела электроплитку и калорифер, в магазинах много было желающих купить такие приборы, буквально все сметали", - рассказала агентству жительница Тирасполя.
Она считает, что жители Приднестровья не замерзнут, несмотря на отключение отопления и прекращение подачи горячей воды.
Другая жительница многоквартирного дома отметила, что пока жителям республики во многом "везет" из-за дневной плюсовой температуры и солнечной погоды.
«
"Самое напряженное время - это ночь, когда будут минусовая температура и заморозки. Будем одевать детей и себя потеплее и экономно расходовать электричество. Мы понимаем, что это очень трудное время, испытание для нас, но мы не унываем, у нас опыт большой. Нас не первый раз пытаются заморозить", - сказала Ольга Ивановна.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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