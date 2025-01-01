https://ria.ru/20250101/zhenschina-koshka-1992275001.html

Во Франции умерла "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн

Во Франции умерла "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн - РИА Новости, 01.01.2025

Во Франции умерла "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн

Светская львица Джоселин Вильденштейн из Швейцарии, известная как "женщина-кошка" из-за множества перенесенных ею пластических операций и характерной формы... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T23:29:00+03:00

2025-01-01T23:29:00+03:00

2025-01-01T23:46:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Светская львица Джоселин Вильденштейн из Швейцарии, известная как "женщина-кошка" из-за множества перенесенных ею пластических операций и характерной формы глаз, скончалась в возрасте 84 лет во Франции, передает агентство Франс Пресс. "Миссис Вильденштейн мирно скончалась во сне ближе к вечеру 31-го декабря 2024 года в... номере в Париже... Согласно первым заключениям врачей, прибывших на место трагедии, у нее случилась сердечная недостаточность, и она умерла во сне", - сообщил агентству модный дизайнер Ллойд Кляйн, с которым она состояла в отношениях. По данным британской газеты Daily Mail, женщина умерла из-за легочной эмболии. Родившаяся в 1945 году Джоселин стала известна благодаря пластическим операциям, которые она делала в попытке стать похожей на кошку, пишет Daily Mail. К 1990-м годам ее внешность преобразилась до неузнаваемости: у женщины появились раскосые "кошачьи" глаза, выдающийся подбородок и крупные скулы, которые делали ее похожей на львицу. Несмотря на очевидные изменения во внешности, она утверждала, что не прибегала к пластике, однако в последствии все же призналась в этом, хотя продолжала утверждать, что эффект от них был незначительным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швейцария, франция, париж