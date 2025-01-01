Во Франции умерла "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн
"Женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн умерла во Франции в возрасте 84 лет
© Фото : страница jocelynewildenstein в соцсетяхДжоселин Вильденштейн, известная как "женщина-кошка"
© Фото : страница jocelynewildenstein в соцсетях
Джоселин Вильденштейн, известная как "женщина-кошка" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Светская львица Джоселин Вильденштейн из Швейцарии, известная как "женщина-кошка" из-за множества перенесенных ею пластических операций и характерной формы глаз, скончалась в возрасте 84 лет во Франции, передает агентство Франс Пресс.
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"Миссис Вильденштейн мирно скончалась во сне ближе к вечеру 31-го декабря 2024 года в... номере в Париже... Согласно первым заключениям врачей, прибывших на место трагедии, у нее случилась сердечная недостаточность, и она умерла во сне", - сообщил агентству модный дизайнер Ллойд Кляйн, с которым она состояла в отношениях.
По данным британской газеты Daily Mail, женщина умерла из-за легочной эмболии.
Родившаяся в 1945 году Джоселин стала известна благодаря пластическим операциям, которые она делала в попытке стать похожей на кошку, пишет Daily Mail. К 1990-м годам ее внешность преобразилась до неузнаваемости: у женщины появились раскосые "кошачьи" глаза, выдающийся подбородок и крупные скулы, которые делали ее похожей на львицу. Несмотря на очевидные изменения во внешности, она утверждала, что не прибегала к пластике, однако в последствии все же призналась в этом, хотя продолжала утверждать, что эффект от них был незначительным.