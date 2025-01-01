https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992244085.html

"Придет конец". На Зеленского накинулись из-за новогоднего обращения

"Придет конец". На Зеленского накинулись из-за новогоднего обращения - РИА Новости, 01.01.2025

"Придет конец". На Зеленского накинулись из-за новогоднего обращения

Пользователи соцсети Х бурно отреагировали на новогоднее обращение Владимира Зеленского. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:29:00+03:00

2025-01-01T16:29:00+03:00

2025-01-01T16:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х бурно отреагировали на новогоднее обращение Владимира Зеленского."Все это хорошо, но покроет ли Украина дополнительные расходы, с которыми все сталкиваются в своих счетах за электроэнергию из-за ограничения поставок российского газа в Европу?" — задался вопросом @Ifiwerepresid."Двадцать дней, и вашему мошенничеству придет конец!" — выразил надежду @USBornNRaised."И поскольку я так сильно люблю Украину, я собираюсь призвать 18-летних и отправить их на передовую почти без подготовки", — передразнил Зеленского @IGuedeonov42884."Американский народ хотел бы вернуть свои деньги", — посетовал @CARLACAMARAO_."Закончи войну! Проведи выборы!" — выразил пожелание @dpfromtx.Глава киевского режима во время 20-минутного поздравления рассказал об украинском оперативно-тактическом комплексе "Сапсан", сопроводив свою речь отрывком из видео шестилетней давности, опубликованном на YouTube-канале Korea Defense Blog. На кадрах южнокорейские военные запускают баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS. Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя обращение Зеленского, заявил, что тот начал новый 2025 год со лжи, когда выдал чужие ракеты за свои.

https://ria.ru/20250101/panchenko-1992211922.html

https://ria.ru/20250101/sc-1992218406.html

https://ria.ru/20250101/ac-1992223810.html

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в мире, украина, владимир зеленский, европа