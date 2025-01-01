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На Западе резко осудили позорную оплошность Зеленского в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 01.01.2025 (обновлено: 21:48 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992236069.html
На Западе резко осудили позорную оплошность Зеленского в новогоднюю ночь
На Западе резко осудили позорную оплошность Зеленского в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2025
На Западе резко осудили позорную оплошность Зеленского в новогоднюю ночь
Владимир Зеленский начал новый 2025 год со лжи, выдав южнокорейские ракеты за украинские в своем новогоднем видеообращении, заявил ирландский журналист Чей Боуз РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:11:00+03:00
2025-01-01T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сша
киев
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский начал новый 2025 год со лжи, выдав южнокорейские ракеты за украинские в своем новогоднем видеообращении, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Глава киевского режима во время 20-минутного поздравления рассказал об украинском оперативно-тактическом комплексе "Сапсан", сопроводив свою речь отрывком из видео шестилетней давности, опубликованном на YouTube-канале Korea Defense Blog. На кадрах южнокорейские военные запускают баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS."Клоун-диктатор в Киеве начал новый год с (очередной) лжи", — написал Боуз.Зеленский в новогоднем обращении стоял на фоне подсвеченного в цвета американского флага монумента "Родина-мать".В этот момент украинский политик заявлял о важности поддержки США и надежде на ее продолжение. Кроме того, статуя подсвечивалась флагами других западных государств.
https://ria.ru/20250101/vsu-1992246353.html
https://ria.ru/20250101/konets-1992262210.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Киев
На Западе резко осудили позорную оплошность Зеленского в новогоднюю ночь

Журналист Боуз осудил первую ложь Зеленского в 2025 году

© офис президента УкраиныКадр обращения Владимира Зелеского
Кадр обращения Владимира Зелеского - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© офис президента Украины
Кадр обращения Владимира Зелеского
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский начал новый 2025 год со лжи, выдав южнокорейские ракеты за украинские в своем новогоднем видеообращении, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Глава киевского режима во время 20-минутного поздравления рассказал об украинском оперативно-тактическом комплексе "Сапсан", сопроводив свою речь отрывком из видео шестилетней давности, опубликованном на YouTube-канале Korea Defense Blog. На кадрах южнокорейские военные запускают баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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"Клоун-диктатор в Киеве начал новый год с (очередной) лжи", — написал Боуз.
Зеленский в новогоднем обращении стоял на фоне подсвеченного в цвета американского флага монумента "Родина-мать".
В этот момент украинский политик заявлял о важности поддержки США и надежде на ее продолжение. Кроме того, статуя подсвечивалась флагами других западных государств.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСШАКиев
 
 
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