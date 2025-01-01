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На Западе резко осудили позорную оплошность Зеленского в новогоднюю ночь
На Западе резко осудили позорную оплошность Зеленского в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2025
На Западе резко осудили позорную оплошность Зеленского в новогоднюю ночь
Владимир Зеленский начал новый 2025 год со лжи, выдав южнокорейские ракеты за украинские в своем новогоднем видеообращении, заявил ирландский журналист Чей Боуз РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:11:00+03:00
2025-01-01T15:11:00+03:00
2025-01-01T21:48:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский начал новый 2025 год со лжи, выдав южнокорейские ракеты за украинские в своем новогоднем видеообращении, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Глава киевского режима во время 20-минутного поздравления рассказал об украинском оперативно-тактическом комплексе "Сапсан", сопроводив свою речь отрывком из видео шестилетней давности, опубликованном на YouTube-канале Korea Defense Blog. На кадрах южнокорейские военные запускают баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS."Клоун-диктатор в Киеве начал новый год с (очередной) лжи", — написал Боуз.Зеленский в новогоднем обращении стоял на фоне подсвеченного в цвета американского флага монумента "Родина-мать".В этот момент украинский политик заявлял о важности поддержки США и надежде на ее продолжение. Кроме того, статуя подсвечивалась флагами других западных государств.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Киев
На Западе резко осудили позорную оплошность Зеленского в новогоднюю ночь
Журналист Боуз осудил первую ложь Зеленского в 2025 году