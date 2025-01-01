https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992229803.html

Зеленский сделал новогоднее обращение на странном фоне

Зеленский сделал новогоднее обращение на странном фоне - РИА Новости, 01.01.2025

Зеленский сделал новогоднее обращение на странном фоне

Владимир Зеленский в новогоднем обращении стоял на фоне подсвеченного в цвета американского флага монумента "Родина-мать". РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T13:58:00+03:00

2025-01-01T13:58:00+03:00

2025-01-01T13:58:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в новогоднем обращении стоял на фоне подсвеченного в цвета американского флага монумента "Родина-мать".В этот момент украинский политик заявлял о важности поддержки США и надежде на ее продолжение. Кроме того, статуя подсвечивалась флагами других западных государств.Зеленский также во время своего 20-минутного видеообращения выдал южнокорейские ракеты за украинский оперативно-тактический комплекс "Сапсан". На ляп обратили внимание пользователи Сети. Слова главы киевского режима о разработанном украинскими специалистами оперативно-тактическом комплексе "Сапсан" были проиллюстрированы отрывком из видео шестилетней давности, опубликованном на YouTube-канале Korea Defense Blog.В сентябре прошлого года президент Владимир Путин отметил, что западные элиты превратили Украину в свою колонию и военный плацдарм, который нацелен на Россию.

https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992228368.html

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