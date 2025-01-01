https://ria.ru/20250101/zarplaty-1992198393.html

Зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2% с первого января

Зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2% с первого января - РИА Новости, 01.01.2025

Зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2% с первого января

Заработные платы сотрудников бюджетной сферы, а также пенсионеров будут проиндексированы с 1 января. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T00:10:00+03:00

2025-01-01T00:10:00+03:00

2025-01-01T07:45:00+03:00

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Заработные платы сотрудников бюджетной сферы, а также пенсионеров будут проиндексированы с 1 января.Зарплаты бюджетников — врачей, педагогов, социальных работников, работников культуры, отдельных категорий госслужащих — повысили на 13,2 процента. "Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: ...на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2 процента, в 2026 году на 10,2 процента, в 2027 году на 8,3 процента с 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки", — говорится в федеральном бюджете Социального фонда России на 2025 год.Кроме того, на 13,2 процента поднимут зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора, работникам лесных хозяйств. При этом индексация не затронет депутатов, сенаторов и судей.Пенсии пенсионеров, как работающих, так и неработающих, проиндексировали с 1 января на 7,3 процента. Такое решение было принято президентом Владимиром Путиным и отражено в законе от 8 июля 2024 г. № 173-ФЗ "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях".Данное повышение затронет 7,8 миллиона россиян.

https://ria.ru/20250101/shtraf-1992198916.html

https://ria.ru/20250101/mrot-1992198080.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)