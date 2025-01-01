https://ria.ru/20250101/zakharova-1992255816.html

Захарова прокомментировала инцидент с наездом авто на толпу в Новом Орлеане

Захарова прокомментировала инцидент с наездом авто на толпу в Новом Орлеане - РИА Новости, 01.01.2025

Захарова прокомментировала инцидент с наездом авто на толпу в Новом Орлеане

Россияне, предварительно, не пострадали при наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T18:07:00+03:00

2025-01-01T18:07:00+03:00

2025-01-01T18:07:00+03:00

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наезд автомобиля на толпу в новом орлеане

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне, предварительно, не пострадали при наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Россияне, предварительно, не пострадали", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщил о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших.

https://ria.ru/20250101/orlean-1992254916.html

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в мире, новый орлеан, россия, сша, мария захарова, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане