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Юрист напомнила об ответственности за продажу алкоголя подросткам - РИА Новости, 01.01.2025
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03:47 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/yurist-1992204399.html
Юрист напомнила об ответственности за продажу алкоголя подросткам
Юрист напомнила об ответственности за продажу алкоголя подросткам - РИА Новости, 01.01.2025
Юрист напомнила об ответственности за продажу алкоголя подросткам
За продажу алкоголя несовершеннолетним грозит штраф вплоть до 500 тысяч рублей и уголовная ответственность, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T03:47:00+03:00
2025-01-01T03:47:00+03:00
россия
мария спиридонова
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. За продажу алкоголя несовершеннолетним грозит штраф вплоть до 500 тысяч рублей и уголовная ответственность, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. "Продажа алкоголя в соответствии с действующим законодательством несовершеннолетним в РФ запрещена. Новогодняя ночь - не исключение. Нарушение данного запрета может повлечь как административную, так и уголовную ответственность", - сказала она. По словам юриста, за продажу алкоголя подросткам грозит наказание в виде штрафа: для граждан - 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц - 100-200 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей. "Уголовная же ответственность наступает в случае неоднократного совершения данного деяния, наказывается штрафом в размере 50-80 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового", - заключила Спиридонова.
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россия, мария спиридонова
Россия, Мария Спиридонова
Юрист напомнила об ответственности за продажу алкоголя подросткам

Юрист Спиридонова: за продажу алкоголя несовершеннолетним грозит штраф

© iStock.com / JackFДевочка-подросток во время подработки в магазине
Девочка-подросток во время подработки в магазине - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© iStock.com / JackF
Девочка-подросток во время подработки в магазине . Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. За продажу алкоголя несовершеннолетним грозит штраф вплоть до 500 тысяч рублей и уголовная ответственность, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.
"Продажа алкоголя в соответствии с действующим законодательством несовершеннолетним в РФ запрещена. Новогодняя ночь - не исключение. Нарушение данного запрета может повлечь как административную, так и уголовную ответственность", - сказала она.
По словам юриста, за продажу алкоголя подросткам грозит наказание в виде штрафа: для граждан - 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц - 100-200 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей.
"Уголовная же ответственность наступает в случае неоднократного совершения данного деяния, наказывается штрафом в размере 50-80 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового", - заключила Спиридонова.
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