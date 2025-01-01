https://ria.ru/20250101/yurist-1992204399.html

Юрист напомнила об ответственности за продажу алкоголя подросткам

Юрист напомнила об ответственности за продажу алкоголя подросткам - РИА Новости, 01.01.2025

Юрист напомнила об ответственности за продажу алкоголя подросткам

За продажу алкоголя несовершеннолетним грозит штраф вплоть до 500 тысяч рублей и уголовная ответственность, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T03:47:00+03:00

2025-01-01T03:47:00+03:00

2025-01-01T03:47:00+03:00

россия

мария спиридонова

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. За продажу алкоголя несовершеннолетним грозит штраф вплоть до 500 тысяч рублей и уголовная ответственность, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. "Продажа алкоголя в соответствии с действующим законодательством несовершеннолетним в РФ запрещена. Новогодняя ночь - не исключение. Нарушение данного запрета может повлечь как административную, так и уголовную ответственность", - сказала она. По словам юриста, за продажу алкоголя подросткам грозит наказание в виде штрафа: для граждан - 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц - 100-200 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей. "Уголовная же ответственность наступает в случае неоднократного совершения данного деяния, наказывается штрафом в размере 50-80 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового", - заключила Спиридонова.

https://realty.ria.ru/20241231/dvor-1988563936.html

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россия, мария спиридонова