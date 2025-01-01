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Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 01.01.2025
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T12:12:00+03:00
2025-01-01T12:12:00+03:00
2025-01-01T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, автомобиль, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне действия группировки войск "Юг"