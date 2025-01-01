https://ria.ru/20250101/yug-1992224246.html

Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 01.01.2025

Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T12:12:00+03:00

2025-01-01T12:12:00+03:00

2025-01-01T12:37:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, автомобиль, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины