https://ria.ru/20250101/yalta-1992205719.html

Закон о создании игорной зоны в Ялте вступил в силу

Закон о создании игорной зоны в Ялте вступил в силу - РИА Новости, 01.01.2025

Закон о создании игорной зоны в Ялте вступил в силу

С 1 января 2025 года вступает в силу закон о создании игорной зоны в Ялте. Игорная зона будет создана в границах земельных участков на территории пассажирского... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T05:24:00+03:00

2025-01-01T05:24:00+03:00

2025-01-01T05:24:00+03:00

россия

ялта

республика крым

владимир путин

сергей аксенов (политик)

азов-сити

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. С 1 января 2025 года вступает в силу закон о создании игорной зоны в Ялте. Игорная зона будет создана в границах земельных участков на территории пассажирского терминала морского порта Ялта Республики Крым. Азартные игры в России запрещены везде, кроме специальных игорных зон. Изначально их было четыре: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа. В 2014 году президент РФ Владимир Путин расширил список, разрешив размещение игорного бизнеса в Крыму. Однако глава республики Крым Сергей Аксенов позже пожаловался на "неудобное место", которое было изначально определено для игорной зоны "Золотой берег", из-за чего, по его словам, инвестиции не привлекались. В итоге место для нее было решено изменить. Самая первая в России игорная зона "Азов-Сити" работала с 2010 по 2018 год, но была закрыта, поскольку законодательство РФ допускает существование только одной игорной в границах субъекта федерации. А в 2014 году было принято решение создать другую игорную зону на Кубани: под нее были определены участки в районе размещения олимпийских объектов вблизи горнолыжного курорта в Красной поляне. Помимо нее, в России сейчас работают еще три игорные зоны: "Янтарная" в Калининградской области, "Приморье" на Дальнем Востоке и "Сибирская монета" в Алтайском крае.

https://ria.ru/20241227/krym-1991769422.html

https://ria.ru/20241218/krym-1989968131.html

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ялта

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россия, ялта, республика крым, владимир путин, сергей аксенов (политик), азов-сити