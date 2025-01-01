https://ria.ru/20250101/vzryvy-1992275393.html

В Черкасской области прогремели взрывы

В Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 01.01.2025

В Черкасской области прогремели взрывы

Взрывы раздались в городе Канев в Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T23:33:00+03:00

2025-01-01T23:33:00+03:00

2025-01-01T23:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

черкасская область

николаевская область

украина

страна.ua

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Взрывы раздались в городе Канев в Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Каневе Черкасской области", — говорится в публикации в Telegram-канале.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Черкасской, Сумской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее в среду издание сообщало о взрывах на окраине Харькова, а также на территории подконтрольного ВСУ города Запорожье. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250101/ukraina-1992224918.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черкасская область

николаевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, черкасская область, николаевская область, украина, страна.ua, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф