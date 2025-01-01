https://ria.ru/20250101/vzryvy-1992275393.html
В Черкасской области прогремели взрывы
В Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 01.01.2025
В Черкасской области прогремели взрывы
Взрывы раздались в городе Канев в Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T23:33:00+03:00
2025-01-01T23:33:00+03:00
2025-01-01T23:43:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Взрывы раздались в городе Канев в Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Каневе Черкасской области", — говорится в публикации в Telegram-канале.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Черкасской, Сумской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее в среду издание сообщало о взрывах на окраине Харькова, а также на территории подконтрольного ВСУ города Запорожье. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250101/ukraina-1992224918.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Черкасской области прогремели взрывы
В Каневе Черкасской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы