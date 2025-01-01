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В Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 01.01.2025
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23:33 01.01.2025 (обновлено: 23:43 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/vzryvy-1992275393.html
В Черкасской области прогремели взрывы
В Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 01.01.2025
В Черкасской области прогремели взрывы
Взрывы раздались в городе Канев в Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T23:33:00+03:00
2025-01-01T23:43:00+03:00
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украина
страна.ua
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Взрывы раздались в городе Канев в Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". &quot;Сообщают о взрывах в Каневе Черкасской области&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Черкасской, Сумской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее в среду издание сообщало о взрывах на окраине Харькова, а также на территории подконтрольного ВСУ города Запорожье. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250101/ukraina-1992224918.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, черкасская область, николаевская область, украина, страна.ua, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Николаевская область, Украина, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Черкасской области прогремели взрывы

В Каневе Черкасской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Взрывы раздались в городе Канев в Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«

"Сообщают о взрывах в Каневе Черкасской области", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Командный пункт - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины
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По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Черкасской, Сумской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее в среду издание сообщало о взрывах на окраине Харькова, а также на территории подконтрольного ВСУ города Запорожье.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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