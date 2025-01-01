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ФБР обнаружило самый большой в истории тайник с взрывчаткой, сообщает CBS - РИА Новости, 01.01.2025
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02:25 01.01.2025 (обновлено: 05:54 01.01.2025)
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ФБР обнаружило самый большой в истории тайник с взрывчаткой, сообщает CBS
ФБР обнаружило самый большой в истории тайник с взрывчаткой, сообщает CBS - РИА Новости, 01.01.2025
ФБР обнаружило самый большой в истории тайник с взрывчаткой, сообщает CBS
ФБР обнаружило самый большой в истории бюро тайник с "готовыми взрывными устройствами" при аресте жителя штата Вирджиния, сообщает телеканал CBS со ссылкой на... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T02:25:00+03:00
2025-01-01T05:54:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. ФБР обнаружило самый большой в истории бюро тайник с "готовыми взрывными устройствами" при аресте жителя штата Вирджиния, сообщает телеканал CBS со ссылкой на судебные документы.Брэд Спаффорд был задержан 17 декабря за хранение незарегистрированной короткоствольной винтовки. Склад самодельных бомб нашли при обыске на ферме Спаффорда площадью 20 акров (около 8 гектаров) в округе Айл-оф-Уайт. "ФБР обнаружило на участке более 150 взрывных устройств, что, по предварительным оценкам, стало крупнейшим изъятием готовых взрывных устройств в истории", — говорится в ходатайстве прокурора суду для оставления задержанного под стражей. Согласно документу, расследование началось в начале 2023 года после того, как живущий рядом со Спаффордом мужчина сообщил властям, что его сосед накапливает взрывчатку и потерял три пальца на правой руке. Сосед также рассказал властям, что Спаффорд использовал фотографии президента Джо Байдена для стрельбы по мишеням в местном тире. Прокуроры утверждают, что задержанный "представляет собой чрезвычайную опасность для общества" и должен оставаться под стражей. Адвокаты настаивают на освобождении Спаффорда до суда, характеризуя как "трудолюбивого семьянина без судимостей".
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в мире, джо байден, фбр
В мире, Джо Байден, ФБР
ФБР обнаружило самый большой в истории тайник с взрывчаткой, сообщает CBS

CBS: ФБР обнаружило самый большой в истории тайник с самодельными бомбами

© Flickr / Elvert Barnes Полиция штата Вирджиния, США
Полиция штата Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Flickr / Elvert Barnes
Полиция штата Вирджиния, США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. ФБР обнаружило самый большой в истории бюро тайник с "готовыми взрывными устройствами" при аресте жителя штата Вирджиния, сообщает телеканал CBS со ссылкой на судебные документы.
Брэд Спаффорд был задержан 17 декабря за хранение незарегистрированной короткоствольной винтовки. Склад самодельных бомб нашли при обыске на ферме Спаффорда площадью 20 акров (около 8 гектаров) в округе Айл-оф-Уайт.
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"ФБР обнаружило на участке более 150 взрывных устройств, что, по предварительным оценкам, стало крупнейшим изъятием готовых взрывных устройств в истории", — говорится в ходатайстве прокурора суду для оставления задержанного под стражей.
Согласно документу, расследование началось в начале 2023 года после того, как живущий рядом со Спаффордом мужчина сообщил властям, что его сосед накапливает взрывчатку и потерял три пальца на правой руке.
Сосед также рассказал властям, что Спаффорд использовал фотографии президента Джо Байдена для стрельбы по мишеням в местном тире.
Прокуроры утверждают, что задержанный "представляет собой чрезвычайную опасность для общества" и должен оставаться под стражей.
Адвокаты настаивают на освобождении Спаффорда до суда, характеризуя как "трудолюбивого семьянина без судимостей".
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