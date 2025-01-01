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Умерла заслуженная артистка России Выходцева - РИА Новости, 01.01.2025
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12:38 01.01.2025
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Умерла заслуженная артистка России Выходцева
Умерла заслуженная артистка России Выходцева - РИА Новости, 01.01.2025
Умерла заслуженная артистка России Выходцева
Заслуженная артистка РФ Инна Выходцева, чьим голосом говорили зарубежные актрисы Софи Лорен, Стефания Сандрелли, Клаудиа Кардинале, скончалась в возрасте 90 лет РИА Новости, 01.01.2025
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Инна Выходцева, чьим голосом говорили зарубежные актрисы Софи Лорен, Стефания Сандрелли, Клаудиа Кардинале, скончалась в возрасте 90 лет после продолжительной болезни, сообщает Союз кинематографистов РФ в Telegram-канале. В октябре 2024 года в пресс-службе департамента труда и социальной защиты сообщили РИА Новости, что Выходцева была госпитализирована из Дома ветеранов сцены имени Яблочкиной с подозрением на инсульт. "Заслуженная артистка России Инна Выходцева ушла из жизни 31 декабря 2024 года на 91 году после продолжительной болезни… Выходцева много работала на дубляже зарубежных картин. Её голосом говорили актрисы Софи Лорен ("Любовь под вязами"), Стефания Сандрелли ("Они шли за солдатами"), Клаудиа Кардинале ("Красная палатка") и другие", - говорится в сообщении Союза. Инна Выходцева родилась 27 июня 1934 года в Донецке. В 1957 году окончила ВГИК. Служила в театре-студии "Киноактер", которому была предана до конца жизни. Ее дебют в кино состоялся в 1957 году в фильме "Балтийская слава" режиссера Яна Фрида. За 67 лет в кино Выходцева сыграла в 165 фильмах.
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россия, донецк, софи лорен, вгик
Россия, Донецк, Софи Лорен, ВГИК
Умерла заслуженная артистка России Выходцева

Заслуженная артистка России Выходцева умерла в возрасте 90 лет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Инна Выходцева в кинофильме режиссёров А. Алова и В. Наумова "Скверный анекдот"
Актриса Инна Выходцева в кинофильме режиссёров А. Алова и В. Наумова Скверный анекдот - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости
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Актриса Инна Выходцева в кинофильме режиссёров А. Алова и В. Наумова "Скверный анекдот". Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Инна Выходцева, чьим голосом говорили зарубежные актрисы Софи Лорен, Стефания Сандрелли, Клаудиа Кардинале, скончалась в возрасте 90 лет после продолжительной болезни, сообщает Союз кинематографистов РФ в Telegram-канале.
В октябре 2024 года в пресс-службе департамента труда и социальной защиты сообщили РИА Новости, что Выходцева была госпитализирована из Дома ветеранов сцены имени Яблочкиной с подозрением на инсульт.
«
"Заслуженная артистка России Инна Выходцева ушла из жизни 31 декабря 2024 года на 91 году после продолжительной болезни… Выходцева много работала на дубляже зарубежных картин. Её голосом говорили актрисы Софи Лорен ("Любовь под вязами"), Стефания Сандрелли ("Они шли за солдатами"), Клаудиа Кардинале ("Красная палатка") и другие", - говорится в сообщении Союза.
Инна Выходцева родилась 27 июня 1934 года в Донецке. В 1957 году окончила ВГИК. Служила в театре-студии "Киноактер", которому была предана до конца жизни. Ее дебют в кино состоялся в 1957 году в фильме "Балтийская слава" режиссера Яна Фрида. За 67 лет в кино Выходцева сыграла в 165 фильмах.
 
РоссияДонецкСофи ЛоренВГИК
 
 
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