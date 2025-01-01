https://ria.ru/20250101/vychet-1992258412.html

Размеры стандартных налоговых вычетов для семей с детьми увеличили вдвое

Размеры стандартных налоговых вычетов для семей с детьми увеличили вдвое - РИА Новости, 01.01.2025

Размеры стандартных налоговых вычетов для семей с детьми увеличили вдвое

Ежемесячные стандартные налоговые вычеты для семей с детьми — на второго, третьего и каждого последующего ребенка — с 1 января выросли вдвое. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T18:48:00+03:00

2025-01-01T18:48:00+03:00

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экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Ежемесячные стандартные налоговые вычеты для семей с детьми — на второго, третьего и каждого последующего ребенка — с 1 января выросли вдвое.В 2024 году правительство внесло несколько значимых поправок в Налоговый кодекс. Нововведения начали действовать с 2025 года. Проекты изменений готовило Министерство финансов, учитывая идеи предпринимателей и депутатов. Основными нововведениями для россиян стали повышение налога на прибыль и пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ. Согласно поправкам, среди прочего повысились ежемесячные налоговые вычеты по НДФЛ на второго ребенка — до 2800 рублей. Вычеты на третьего и каждого последующего ребенка увеличились до 6000 рублей. При этом размер вычета на первого ребенка не изменился и составляет 1400 рублей.Помимо этого, увеличился предельный размер дохода, до достижения которого применяются стандартные вычеты. Ранее он составлял 350 тысяч рублей, в новом году он вырос до 450 тысяч.С 1 января стандартные налоговые вычеты на детей предоставляются налоговым агентом — источником выплаты дохода — в беззаявительном порядке на основании уже имеющихся данных.

https://ria.ru/20241220/pensii-1984792426.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), общество