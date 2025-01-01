https://ria.ru/20250101/vto-1991030420.html

Всемирная торговая организация (ВТО)

Всемирная торговая организация (ВТО) - РИА Новости, 01.01.2025

Всемирная торговая организация (ВТО)

Всемирная торговая организация (ВТО; World Trade Organization, WTO) – международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T00:52:00+03:00

2025-01-01T00:52:00+03:00

2025-01-01T00:52:00+03:00

справки

всемирная торговая организация (вто)

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Всемирная торговая организация (ВТО; World Trade Organization, WTO) – международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли посредством содействия сокращению и устранению торговых барьеров.ВТО была основана 1 января 1995 года, в этот день вступил в силу учредительный акт ВТО – Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации.Идея создания международной организации, которая бы занималась вопросами международной торговли, возникла еще в период Первой мировой войны. Она была озвучена Корделлом Халлом, членом Палаты представителей Конгресса США, во время выступления в палате 8 июля 1916 года. Он предложил созвать международную конференцию по торговле в Вашингтоне для учреждения постоянного конгресса международной торговли. Однако после окончания 1-й мировой войны эта идея не была претворена в жизнь, поскольку государства не были готовы к согласованному снятию торговых барьеров. Более того, в период Великой депрессии государства активно использовали различные меры для сохранения и стимулирования создания рабочих мест: запретительные меры, демпинг и др.В июле 1942 года британский экономист Джеймс Мид предложил план по созданию международного коммерческого союза, который бы сформировал многостороннюю торговую систему. Этот план стал основой для англо-американских переговоров о будущем международном экономическом сотрудничестве, которые прошли в Вашингтоне осенью 1943 года. Совместные англо-американские предложения по коммерческой политике были согласованы в декабре 1945 года, а в дальнейшем переработаны в проект Устава Международной торговой организации (МТО), который обсуждался на 1-й сессии Подготовительного комитета Конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам торговли и занятости 15 октября – 26 ноября 1946 года. СССР не принимал участия в переговорах по Уставу МТО.Однако Устав МТО не вступил в силу во многом из-за того, что США не стали участвовать в нем – на фоне начинающейся "холодной войны" вопрос о создании МТО стал для администрации президента США Гарри Трумэна менее актуальным.В апреле-октябре 1947 года в Женеве во Дворце наций проходила конференция, в ходе которой был выработан текст Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и согласованы многочисленные двусторонние соглашения с целью уменьшения импортных тарифов. Выгоды от действия этих соглашений были распространены и на другие стороны ГАТТ через принцип наибольшего благоприятствования. СССР в переговорах по ГАТТ не участвовал.Изначально ГАТТ подписали 23 государства: Австралия, Бельгия, Бразилия, Бирма (Мьянма), Канада, Цейлон (Шри-Ланка), Чили, Китай, Куба, Чехословакия, Франция, Индия, Ливан, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Южная Родезия (Зимбабве), Сирия, Южно-Африканский Союз, Великобритания, США. Однако в дальнейшем, ввиду расширения круга его договаривающихся сторон, оно приобрело всемирный охват.ГАТТ применялось с 1 января 1948 года до 1 января 1996 года. В период своего существования ГАТТ фактически демонстрировало черты международной организации, хотя юридически таковым не являлось.Идея создания ВТО возникла в ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. Само название "Всемирная торговая организация" было предложено Канадой, хотя идея создания такой структуры, озвученная в ходе этого раунда, принадлежала Италии. В итоге соглашение, учреждающее Всемирную торговую организацию, было подписано в Марракеше в апреле 1994 года и вступило в силу 1 января 1995 года. Согласно тексту Марракешского соглашения, целями ВТО являются повышение жизненного уровня, обеспечение полной занятости и значительного и постоянного роста уровня реальных доходов и эффективного спроса, а также расширение производства и торговли товарами и услугами при оптимальном использовании мировых ресурсов в соответствии с целями устойчивого развития, стремлении к охране и сохранению окружающей среды и к расширению возможностей для этого путями, совместимыми с их соответствующими потребностями и интересами на различных уровнях экономического развития; обеспечение развивающимся странам и, особенно, наименее развитым из них гарантированной доли в росте международной торговли, соизмеримой с потребностями их экономического развития.Как следует из преамбулы Марракешского соглашения, стороны при его заключении стремились способствовать выполнению этих целей путем достижения взаимных и обоюдовыгодных договоренностей, направленных на существенное сокращение тарифов и других барьеров в торговле и устранение дискриминационного режима в международных торговых отношениях.Основными принципами ВТО являются: торговля без дискриминации, снижение торговых барьеров, предсказуемость и прозрачность, честная конкуренция, поддержка менее развитых стран.Основными направлениями деятельности ВТО являются:В настоящее время членами ВТО являются 166 государств и территорий, на долю которых приходится 98% мировой торговли.Россия стала полноправным членом ВТО с 22 августа 2012 года.Статус наблюдателей в ВТО имеют более 20 государств и ряд международных межправительственных организаций.Все члены вступают в ВТО в результате переговоров. Членство в ВТО означает баланс прав и обязанностей. После создания рабочей группы по процессу присоединения параллельно проводятся двусторонние, плюрилатеральные и многосторонние переговоры. Успешное завершение этих переговоров приводит к составлению пакета документов о присоединении ("условия присоединения/вступления"), который должен быть принят рабочей группой по присоединению и одобрен Генеральным советом или Министерской конференцией ВТО. Затем присоединяющееся правительство должно принять "условия присоединения" – либо путем подписания, либо путем ратификации – и стать полноправным членом ВТО через 30 дней после того, как оно уведомит генерального директора ВТО о принятии своего Протокола о присоединении.Высшим органом ВТО является Министерская конференция, объединяющая представителей всех стран-членов. Сессии собираются каждые два года. Конференция может принимать решения по всем вопросам, относящимся к любому из многосторонних торговых соглашений.В период между сессиями ее функции осуществляются Генеральным советом (ГС), состоящим также из представителей всех членов ВТО.В ведении Генерального совета находятся два специальных органа: по анализу торговой политики и по разрешению споров. Генеральный совет делегирует функции трем советам, находящимся на следующем уровне структуры ВТО: Совету по торговле товарами, Совету по торговле услугами и Совету по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.Многочисленные специализированные комитеты и рабочие группы занимаются отдельными соглашениями системы ВТО и решением вопросов в таких областях, как защита окружающей среды, проблемы развивающихся стран, процедура присоединения к ВТО и региональные торговые соглашения.Все члены ВТО могут участвовать во всех советах и комитетах, за исключением Апелляционного органа, групп по урегулированию споров и многосторонних комитетов.Техническую поддержку различным советам и комитетам, а также Министерской конференции обеспечивает Секретариат.Секретариат также осуществляет мониторинг и анализ мировой торговли, разъясняет положения ВТО общественности и средствам массовой информации, а также занимается организацией проведения министерских конференций.Секретариат также обеспечивает некоторые формы правовой помощи в процессе разрешения споров и консультирует правительства стран, желающих стать членами ВТО.Секретариат ВТО базируется в Женеве, насчитывает около 620 сотрудников. Его возглавляет генеральный директор, которому помогают четыре заместителя.Поскольку ВТО управляется правительствами стран-членов, Секретариат не имеет полномочий принимать решения.Основную часть бюджета организации составляют взносы государств-членов. Размер взноса пропорционален доле страны в мировой торговле.В 2024 году бюджет организации составил 205 миллионов швейцарских франков.В ВТО практикуется принятие решений на основе консенсуса. Толкование положений соглашений по товарам, услугам, а также освобождение от принятых обязательств принимаются 3/4 голосов. Для принятия новых членов организации требуется 2/3 голосов.Рабочие языки ВТО – английский, французский и испанский.Генеральный директор ВТО с 1 марта 2021 года – Нгози Оконджо-Ивеала. Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту. Срок ее полномочий истекает 31 августа 2025 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, всемирная торговая организация (вто)