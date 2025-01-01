Рейтинг@Mail.ru
Всемирная торговая организация (ВТО) - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/vto-1991030420.html
Всемирная торговая организация (ВТО)
Всемирная торговая организация (ВТО) - РИА Новости, 01.01.2025
Всемирная торговая организация (ВТО)
Всемирная торговая организация (ВТО; World Trade Organization, WTO) – международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T00:52:00+03:00
2025-01-01T00:52:00+03:00
справки
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103113/84/1031138415_0:57:720:462_1920x0_80_0_0_f78f12db1721a741d52b5d1ec62b54b5.jpg
Всемирная торговая организация (ВТО; World Trade Organization, WTO) – международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли посредством содействия сокращению и устранению торговых барьеров.ВТО была основана 1 января 1995 года, в этот день вступил в силу учредительный акт ВТО – Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации.Идея создания международной организации, которая бы занималась вопросами международной торговли, возникла еще в период Первой мировой войны. Она была озвучена Корделлом Халлом, членом Палаты представителей Конгресса США, во время выступления в палате 8 июля 1916 года. Он предложил созвать международную конференцию по торговле в Вашингтоне для учреждения постоянного конгресса международной торговли. Однако после окончания 1-й мировой войны эта идея не была претворена в жизнь, поскольку государства не были готовы к согласованному снятию торговых барьеров. Более того, в период Великой депрессии государства активно использовали различные меры для сохранения и стимулирования создания рабочих мест: запретительные меры, демпинг и др.В июле 1942 года британский экономист Джеймс Мид предложил план по созданию международного коммерческого союза, который бы сформировал многостороннюю торговую систему. Этот план стал основой для англо-американских переговоров о будущем международном экономическом сотрудничестве, которые прошли в Вашингтоне осенью 1943 года. Совместные англо-американские предложения по коммерческой политике были согласованы в декабре 1945 года, а в дальнейшем переработаны в проект Устава Международной торговой организации (МТО), который обсуждался на 1-й сессии Подготовительного комитета Конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам торговли и занятости 15 октября – 26 ноября 1946 года. СССР не принимал участия в переговорах по Уставу МТО.Однако Устав МТО не вступил в силу во многом из-за того, что США не стали участвовать в нем – на фоне начинающейся "холодной войны" вопрос о создании МТО стал для администрации президента США Гарри Трумэна менее актуальным.В апреле-октябре 1947 года в Женеве во Дворце наций проходила конференция, в ходе которой был выработан текст Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и согласованы многочисленные двусторонние соглашения с целью уменьшения импортных тарифов. Выгоды от действия этих соглашений были распространены и на другие стороны ГАТТ через принцип наибольшего благоприятствования. СССР в переговорах по ГАТТ не участвовал.Изначально ГАТТ подписали 23 государства: Австралия, Бельгия, Бразилия, Бирма (Мьянма), Канада, Цейлон (Шри-Ланка), Чили, Китай, Куба, Чехословакия, Франция, Индия, Ливан, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Южная Родезия (Зимбабве), Сирия, Южно-Африканский Союз, Великобритания, США. Однако в дальнейшем, ввиду расширения круга его договаривающихся сторон, оно приобрело всемирный охват.ГАТТ применялось с 1 января 1948 года до 1 января 1996 года. В период своего существования ГАТТ фактически демонстрировало черты международной организации, хотя юридически таковым не являлось.Идея создания ВТО возникла в ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. Само название "Всемирная торговая организация" было предложено Канадой, хотя идея создания такой структуры, озвученная в ходе этого раунда, принадлежала Италии. В итоге соглашение, учреждающее Всемирную торговую организацию, было подписано в Марракеше в апреле 1994 года и вступило в силу 1 января 1995 года. Согласно тексту Марракешского соглашения, целями ВТО являются повышение жизненного уровня, обеспечение полной занятости и значительного и постоянного роста уровня реальных доходов и эффективного спроса, а также расширение производства и торговли товарами и услугами при оптимальном использовании мировых ресурсов в соответствии с целями устойчивого развития, стремлении к охране и сохранению окружающей среды и к расширению возможностей для этого путями, совместимыми с их соответствующими потребностями и интересами на различных уровнях экономического развития; обеспечение развивающимся странам и, особенно, наименее развитым из них гарантированной доли в росте международной торговли, соизмеримой с потребностями их экономического развития.Как следует из преамбулы Марракешского соглашения, стороны при его заключении стремились способствовать выполнению этих целей путем достижения взаимных и обоюдовыгодных договоренностей, направленных на существенное сокращение тарифов и других барьеров в торговле и устранение дискриминационного режима в международных торговых отношениях.Основными принципами ВТО являются: торговля без дискриминации, снижение торговых барьеров, предсказуемость и прозрачность, честная конкуренция, поддержка менее развитых стран.Основными направлениями деятельности ВТО являются:В настоящее время членами ВТО являются 166 государств и территорий, на долю которых приходится 98% мировой торговли.Россия стала полноправным членом ВТО с 22 августа 2012 года.Статус наблюдателей в ВТО имеют более 20 государств и ряд международных межправительственных организаций.Все члены вступают в ВТО в результате переговоров. Членство в ВТО означает баланс прав и обязанностей. После создания рабочей группы по процессу присоединения параллельно проводятся двусторонние, плюрилатеральные и многосторонние переговоры. Успешное завершение этих переговоров приводит к составлению пакета документов о присоединении ("условия присоединения/вступления"), который должен быть принят рабочей группой по присоединению и одобрен Генеральным советом или Министерской конференцией ВТО. Затем присоединяющееся правительство должно принять "условия присоединения" – либо путем подписания, либо путем ратификации – и стать полноправным членом ВТО через 30 дней после того, как оно уведомит генерального директора ВТО о принятии своего Протокола о присоединении.Высшим органом ВТО является Министерская конференция, объединяющая представителей всех стран-членов. Сессии собираются каждые два года. Конференция может принимать решения по всем вопросам, относящимся к любому из многосторонних торговых соглашений.В период между сессиями ее функции осуществляются Генеральным советом (ГС), состоящим также из представителей всех членов ВТО.В ведении Генерального совета находятся два специальных органа: по анализу торговой политики и по разрешению споров. Генеральный совет делегирует функции трем советам, находящимся на следующем уровне структуры ВТО: Совету по торговле товарами, Совету по торговле услугами и Совету по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.Многочисленные специализированные комитеты и рабочие группы занимаются отдельными соглашениями системы ВТО и решением вопросов в таких областях, как защита окружающей среды, проблемы развивающихся стран, процедура присоединения к ВТО и региональные торговые соглашения.Все члены ВТО могут участвовать во всех советах и комитетах, за исключением Апелляционного органа, групп по урегулированию споров и многосторонних комитетов.Техническую поддержку различным советам и комитетам, а также Министерской конференции обеспечивает Секретариат.Секретариат также осуществляет мониторинг и анализ мировой торговли, разъясняет положения ВТО общественности и средствам массовой информации, а также занимается организацией проведения министерских конференций.Секретариат также обеспечивает некоторые формы правовой помощи в процессе разрешения споров и консультирует правительства стран, желающих стать членами ВТО.Секретариат ВТО базируется в Женеве, насчитывает около 620 сотрудников. Его возглавляет генеральный директор, которому помогают четыре заместителя.Поскольку ВТО управляется правительствами стран-членов, Секретариат не имеет полномочий принимать решения.Основную часть бюджета организации составляют взносы государств-членов. Размер взноса пропорционален доле страны в мировой торговле.В 2024 году бюджет организации составил 205 миллионов швейцарских франков.В ВТО практикуется принятие решений на основе консенсуса. Толкование положений соглашений по товарам, услугам, а также освобождение от принятых обязательств принимаются 3/4 голосов. Для принятия новых членов организации требуется 2/3 голосов.Рабочие языки ВТО – английский, французский и испанский.Генеральный директор ВТО с 1 марта 2021 года – Нгози Оконджо-Ивеала. Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту. Срок ее полномочий истекает 31 августа 2025 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103113/84/1031138415_16:0:705:517_1920x0_80_0_0_ba2a415d6ad50e15b7de545c614b974b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, всемирная торговая организация (вто)
Справки, Всемирная торговая организация (ВТО)

Всемирная торговая организация (ВТО)

© Фото : официальный аккаунт ВТО в сети FacebookШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Фото : официальный аккаунт ВТО в сети Facebook
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Всемирная торговая организация (ВТО; World Trade Organization, WTO) – международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли посредством содействия сокращению и устранению торговых барьеров.
ВТО была основана 1 января 1995 года, в этот день вступил в силу учредительный акт ВТО – Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации.
Идея создания международной организации, которая бы занималась вопросами международной торговли, возникла еще в период Первой мировой войны. Она была озвучена Корделлом Халлом, членом Палаты представителей Конгресса США, во время выступления в палате 8 июля 1916 года. Он предложил созвать международную конференцию по торговле в Вашингтоне для учреждения постоянного конгресса международной торговли. Однако после окончания 1-й мировой войны эта идея не была претворена в жизнь, поскольку государства не были готовы к согласованному снятию торговых барьеров. Более того, в период Великой депрессии государства активно использовали различные меры для сохранения и стимулирования создания рабочих мест: запретительные меры, демпинг и др.
В июле 1942 года британский экономист Джеймс Мид предложил план по созданию международного коммерческого союза, который бы сформировал многостороннюю торговую систему. Этот план стал основой для англо-американских переговоров о будущем международном экономическом сотрудничестве, которые прошли в Вашингтоне осенью 1943 года. Совместные англо-американские предложения по коммерческой политике были согласованы в декабре 1945 года, а в дальнейшем переработаны в проект Устава Международной торговой организации (МТО), который обсуждался на 1-й сессии Подготовительного комитета Конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам торговли и занятости 15 октября – 26 ноября 1946 года. СССР не принимал участия в переговорах по Уставу МТО.
Однако Устав МТО не вступил в силу во многом из-за того, что США не стали участвовать в нем – на фоне начинающейся "холодной войны" вопрос о создании МТО стал для администрации президента США Гарри Трумэна менее актуальным.
В апреле-октябре 1947 года в Женеве во Дворце наций проходила конференция, в ходе которой был выработан текст Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и согласованы многочисленные двусторонние соглашения с целью уменьшения импортных тарифов. Выгоды от действия этих соглашений были распространены и на другие стороны ГАТТ через принцип наибольшего благоприятствования. СССР в переговорах по ГАТТ не участвовал.
Изначально ГАТТ подписали 23 государства: Австралия, Бельгия, Бразилия, Бирма (Мьянма), Канада, Цейлон (Шри-Ланка), Чили, Китай, Куба, Чехословакия, Франция, Индия, Ливан, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Южная Родезия (Зимбабве), Сирия, Южно-Африканский Союз, Великобритания, США. Однако в дальнейшем, ввиду расширения круга его договаривающихся сторон, оно приобрело всемирный охват.
ГАТТ применялось с 1 января 1948 года до 1 января 1996 года. В период своего существования ГАТТ фактически демонстрировало черты международной организации, хотя юридически таковым не являлось.
Идея создания ВТО возникла в ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. Само название "Всемирная торговая организация" было предложено Канадой, хотя идея создания такой структуры, озвученная в ходе этого раунда, принадлежала Италии.
В итоге соглашение, учреждающее Всемирную торговую организацию, было подписано в Марракеше в апреле 1994 года и вступило в силу 1 января 1995 года.
Согласно тексту Марракешского соглашения, целями ВТО являются повышение жизненного уровня, обеспечение полной занятости и значительного и постоянного роста уровня реальных доходов и эффективного спроса, а также расширение производства и торговли товарами и услугами при оптимальном использовании мировых ресурсов в соответствии с целями устойчивого развития, стремлении к охране и сохранению окружающей среды и к расширению возможностей для этого путями, совместимыми с их соответствующими потребностями и интересами на различных уровнях экономического развития; обеспечение развивающимся странам и, особенно, наименее развитым из них гарантированной доли в росте международной торговли, соизмеримой с потребностями их экономического развития.
Как следует из преамбулы Марракешского соглашения, стороны при его заключении стремились способствовать выполнению этих целей путем достижения взаимных и обоюдовыгодных договоренностей, направленных на существенное сокращение тарифов и других барьеров в торговле и устранение дискриминационного режима в международных торговых отношениях.
Основными принципами ВТО являются: торговля без дискриминации, снижение торговых барьеров, предсказуемость и прозрачность, честная конкуренция, поддержка менее развитых стран.
Основными направлениями деятельности ВТО являются:
  • переговоры по сокращению или устранению препятствий в торговле (импортные пошлины, другие барьеры в торговле) и согласование правил, регулирующих ведение международной торговли (например, антидемпинговые меры, субсидии, стандарты на продукцию и т.д.);
  • администрирование и мониторинг применения согласованных правил ВТО в отношении торговли товарами, торговли услугами и прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей;
  • мониторинг и обзор торговой политики членов ВТО, а также обеспечение прозрачности региональных и двусторонних торговых соглашений;
  • урегулирование споров между членами ВТО относительно толкования и применения соглашений;
  • наращивание потенциала государственных служащих развивающихся стран в вопросах международной торговли;
  • содействие процессу присоединения около 30 стран, которые еще не являются членами организации;
  • проведение экономических исследований, сбор и распространение торговых данных в поддержку других основных видов деятельности ВТО;
  • разъяснение и просвещение общественности относительно ВТО, ее миссии и деятельности.
В настоящее время членами ВТО являются 166 государств и территорий, на долю которых приходится 98% мировой торговли.
Россия стала полноправным членом ВТО с 22 августа 2012 года.
Статус наблюдателей в ВТО имеют более 20 государств и ряд международных межправительственных организаций.
Все члены вступают в ВТО в результате переговоров. Членство в ВТО означает баланс прав и обязанностей.
После создания рабочей группы по процессу присоединения параллельно проводятся двусторонние, плюрилатеральные и многосторонние переговоры. Успешное завершение этих переговоров приводит к составлению пакета документов о присоединении ("условия присоединения/вступления"), который должен быть принят рабочей группой по присоединению и одобрен Генеральным советом или Министерской конференцией ВТО. Затем присоединяющееся правительство должно принять "условия присоединения" – либо путем подписания, либо путем ратификации – и стать полноправным членом ВТО через 30 дней после того, как оно уведомит генерального директора ВТО о принятии своего Протокола о присоединении.
Высшим органом ВТО является Министерская конференция, объединяющая представителей всех стран-членов. Сессии собираются каждые два года. Конференция может принимать решения по всем вопросам, относящимся к любому из многосторонних торговых соглашений.
В период между сессиями ее функции осуществляются Генеральным советом (ГС), состоящим также из представителей всех членов ВТО.
В ведении Генерального совета находятся два специальных органа: по анализу торговой политики и по разрешению споров.
Генеральный совет делегирует функции трем советам, находящимся на следующем уровне структуры ВТО: Совету по торговле товарами, Совету по торговле услугами и Совету по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.
Многочисленные специализированные комитеты и рабочие группы занимаются отдельными соглашениями системы ВТО и решением вопросов в таких областях, как защита окружающей среды, проблемы развивающихся стран, процедура присоединения к ВТО и региональные торговые соглашения.
Все члены ВТО могут участвовать во всех советах и комитетах, за исключением Апелляционного органа, групп по урегулированию споров и многосторонних комитетов.
Техническую поддержку различным советам и комитетам, а также Министерской конференции обеспечивает Секретариат.
Секретариат также осуществляет мониторинг и анализ мировой торговли, разъясняет положения ВТО общественности и средствам массовой информации, а также занимается организацией проведения министерских конференций.
Секретариат также обеспечивает некоторые формы правовой помощи в процессе разрешения споров и консультирует правительства стран, желающих стать членами ВТО.
Секретариат ВТО базируется в Женеве, насчитывает около 620 сотрудников. Его возглавляет генеральный директор, которому помогают четыре заместителя.
Поскольку ВТО управляется правительствами стран-членов, Секретариат не имеет полномочий принимать решения.
Основную часть бюджета организации составляют взносы государств-членов. Размер взноса пропорционален доле страны в мировой торговле.
В 2024 году бюджет организации составил 205 миллионов швейцарских франков.
В ВТО практикуется принятие решений на основе консенсуса. Толкование положений соглашений по товарам, услугам, а также освобождение от принятых обязательств принимаются 3/4 голосов. Для принятия новых членов организации требуется 2/3 голосов.
Рабочие языки ВТО – английский, французский и испанский.
Генеральный директор ВТО с 1 марта 2021 года – Нгози Оконджо-Ивеала. Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту. Срок ее полномочий истекает 31 августа 2025 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала