https://ria.ru/20250101/vsu-1992276044.html

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами из РСЗО HIMARS

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 02.01.2025

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами из РСЗО HIMARS

Украинские военные применили американский кассетный боеприпас при обстреле Пантелеймоновки в ДНР, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-01T23:48:00+03:00

2025-01-01T23:48:00+03:00

2025-01-02T06:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские военные применили американский кассетный боеприпас при обстреле Пантелеймоновки в ДНР, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР пострадали четыре мирных жителя. "Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую ракету М30А1 (шрапнельная), выпущенную из РСЗО M142 HIMARS (М-270)", — говорится в сообщении СЦКК.Местные жители рассказали журналистам, что обстрелом было повреждено остекление пятиэтажек во всем микрорайоне."Балкон весь разлетелся, вырвало окно. У меня в пятиэтажке прилетело что-то страшное — у нас на всех пятиэтажках частично окна повысыпались. Поздравили нас с Новым годом, мы же в составе России. Но они нашу волю все равно не сломят", — сказала местная жительница Ольга. Также обстрелом был уничтожен гражданский автомобиль. "Машина сгорела, стекол нету, все перевернуто. Как жить? Ушли к маме", — поделился местный житель Дмитрий.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов, поставленных Украине — до 80 километров.

https://ria.ru/20241215/boepripas-1989338533.html

https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, горловка, россия, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины