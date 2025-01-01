ВСУ обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами из РСЗО HIMARS
СЦКК: ВСУ ударили кассетным снарядом из РСЗО HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР
Обстрел территории ДНР ракетами HIMARS во стороны ВСУ
Обстрел территории ДНР ракетами HIMARS во стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские военные применили американский кассетный боеприпас при обстреле Пантелеймоновки в ДНР, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР пострадали четыре мирных жителя.
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Местные жители рассказали журналистам, что обстрелом было повреждено остекление пятиэтажек во всем микрорайоне.
"Балкон весь разлетелся, вырвало окно. У меня в пятиэтажке прилетело что-то страшное — у нас на всех пятиэтажках частично окна повысыпались. Поздравили нас с Новым годом, мы же в составе России. Но они нашу волю все равно не сломят", — сказала местная жительница Ольга.
Также обстрелом был уничтожен гражданский автомобиль.
"Машина сгорела, стекол нету, все перевернуто. Как жить? Ушли к маме", — поделился местный житель Дмитрий.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов, поставленных Украине — до 80 километров.
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