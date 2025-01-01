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ВСУ обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 02.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:48 01.01.2025 (обновлено: 06:27 02.01.2025)
https://ria.ru/20250101/vsu-1992276044.html
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами из РСЗО HIMARS
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 02.01.2025
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами из РСЗО HIMARS
Украинские военные применили американский кассетный боеприпас при обстреле Пантелеймоновки в ДНР, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-01T23:48:00+03:00
2025-01-02T06:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
россия
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские военные применили американский кассетный боеприпас при обстреле Пантелеймоновки в ДНР, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР пострадали четыре мирных жителя. &quot;Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую ракету М30А1 (шрапнельная), выпущенную из РСЗО M142 HIMARS (М-270)&quot;, — говорится в сообщении СЦКК.Местные жители рассказали журналистам, что обстрелом было повреждено остекление пятиэтажек во всем микрорайоне."Балкон весь разлетелся, вырвало окно. У меня в пятиэтажке прилетело что-то страшное — у нас на всех пятиэтажках частично окна повысыпались. Поздравили нас с Новым годом, мы же в составе России. Но они нашу волю все равно не сломят", — сказала местная жительница Ольга. Также обстрелом был уничтожен гражданский автомобиль. "Машина сгорела, стекол нету, все перевернуто. Как жить? Ушли к маме", — поделился местный житель Дмитрий.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов, поставленных Украине — до 80 километров.
https://ria.ru/20241215/boepripas-1989338533.html
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горловка
россия
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в мире, донецкая народная республика, горловка, россия, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Россия, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами из РСЗО HIMARS

СЦКК: ВСУ ударили кассетным снарядом из РСЗО HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР

Обстрел территории ДНР ракетами HIMARS во стороны ВСУ
Обстрел территории ДНР ракетами HIMARS во стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Обстрел территории ДНР ракетами HIMARS во стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские военные применили американский кассетный боеприпас при обстреле Пантелеймоновки в ДНР, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР пострадали четыре мирных жителя.
Последствия сброса украинскими военными кассетного боеприпаса при обстреле гостиницы в Горловке. 15 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
ВСУ сбросили на гостиницу в Горловке натовский кассетный боеприпас
15 декабря 2024, 21:38
«

"Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую ракету М30А1 (шрапнельная), выпущенную из РСЗО M142 HIMARS (М-270)", — говорится в сообщении СЦКК.

Местные жители рассказали журналистам, что обстрелом было повреждено остекление пятиэтажек во всем микрорайоне.
"Балкон весь разлетелся, вырвало окно. У меня в пятиэтажке прилетело что-то страшное — у нас на всех пятиэтажках частично окна повысыпались. Поздравили нас с Новым годом, мы же в составе России. Но они нашу волю все равно не сломят", — сказала местная жительница Ольга.
Также обстрелом был уничтожен гражданский автомобиль.
"Машина сгорела, стекол нету, все перевернуто. Как жить? Ушли к маме", — поделился местный житель Дмитрий.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов, поставленных Украине — до 80 километров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет
20 декабря 2024, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаРоссияИван ПриходькоСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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