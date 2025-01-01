Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области зафиксировали прилеты по пункту дисклокации ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/vsu-1992271005.html
В Одесской области зафиксировали прилеты по пункту дисклокации ВСУ
В Одесской области зафиксировали прилеты по пункту дисклокации ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025
В Одесской области зафиксировали прилеты по пункту дисклокации ВСУ
Прилеты по пункту временной дислокации ВСУ и западным дроноводам с техникой были зафиксированы в результате ночного удара по Одесской области, сообщил РИА... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T22:08:00+03:00
2025-01-01T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
одесса
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/37/1521063705_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_d0f7c0e98c38e78f2178da487d4c8c8b.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Прилеты по пункту временной дислокации ВСУ и западным дроноводам с техникой были зафиксированы в результате ночного удара по Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилетело не в Одессу, в область... Ночью прилетело в Шабо (в административную четырёхэтажку) и чуть дальше - в ж/д станцию... В администрации накрыли ПВД (пункт временной дислокации - ред.) бандеровцев, на ж/д вокзале - склад со свежими западными БПЛА и иностранцами, которые были дроноводами", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.
https://ria.ru/20250101/bpla-1992266195.html
одесская область
одесса
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/37/1521063705_640:0:5760:3840_1920x0_80_0_0_2ffa75c97ab7d005f8820ad6a17d5ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесская область, одесса, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Одесса, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Одесской области зафиксировали прилеты по пункту дисклокации ВСУ

В Одесской области зафиксировали прилеты по пункту временной дислокации ВСУ

© AP Photo / Sergei ChuzavkovСолдаты украинской правительственной армии
Солдаты украинской правительственной армии - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Солдаты украинской правительственной армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Прилеты по пункту временной дислокации ВСУ и западным дроноводам с техникой были зафиксированы в результате ночного удара по Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилетело не в Одессу, в область... Ночью прилетело в Шабо (в административную четырёхэтажку) и чуть дальше - в ж/д станцию... В администрации накрыли ПВД (пункт временной дислокации - ред.) бандеровцев, на ж/д вокзале - склад со свежими западными БПЛА и иностранцами, которые были дроноводами", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Над пятью российскими регионами уничтожили 19 украинских БПЛА
Вчера, 21:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьОдессаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала