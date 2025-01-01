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В Одесской области зафиксировали прилеты по пункту дисклокации ВСУ
В Одесской области зафиксировали прилеты по пункту дисклокации ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025
В Одесской области зафиксировали прилеты по пункту дисклокации ВСУ
Прилеты по пункту временной дислокации ВСУ и западным дроноводам с техникой были зафиксированы в результате ночного удара по Одесской области, сообщил РИА... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T22:08:00+03:00
2025-01-01T22:08:00+03:00
2025-01-01T22:08:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Прилеты по пункту временной дислокации ВСУ и западным дроноводам с техникой были зафиксированы в результате ночного удара по Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилетело не в Одессу, в область... Ночью прилетело в Шабо (в административную четырёхэтажку) и чуть дальше - в ж/д станцию... В администрации накрыли ПВД (пункт временной дислокации - ред.) бандеровцев, на ж/д вокзале - склад со свежими западными БПЛА и иностранцами, которые были дроноводами", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.
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В Одесской области зафиксировали прилеты по пункту дисклокации ВСУ
В Одесской области зафиксировали прилеты по пункту временной дислокации ВСУ