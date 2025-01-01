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ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.01.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска за 45 минут выпустили по Горловке шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:30:00+03:00
2025-01-01T17:30:00+03:00
2025-01-01T17:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили по Горловке шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 16.05 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.25 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Стирол
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ за 45 минут выпустили по Горловке шесть снарядов натовского колибра