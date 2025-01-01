https://ria.ru/20250101/vsu-1992251467.html

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.01.2025

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска за 45 минут выпустили по Горловке шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:30:00+03:00

2025-01-01T17:30:00+03:00

2025-01-01T17:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

стирол

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили по Горловке шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 16.05 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 16.25 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250101/khinshteyn-1992203661.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, стирол