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"Армия разбежалась": в Раде рассказали о катастрофе ВСУ на фронте - РИА Новости, 01.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 01.01.2025 (обновлено: 21:48 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/vsu-1992246353.html
"Армия разбежалась": в Раде рассказали о катастрофе ВСУ на фронте
"Армия разбежалась": в Раде рассказали о катастрофе ВСУ на фронте - РИА Новости, 01.01.2025
"Армия разбежалась": в Раде рассказали о катастрофе ВСУ на фронте
Украинская армия фактически разбежалась, заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:42:00+03:00
2025-01-01T21:48:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Украинская армия фактически разбежалась, заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."При дезертирстве в 20 и более тысяч в месяц и аналогичных объемах призыва — армия уже разбежалась", — отметил он.По словам политика, киевский режим бросает на фронт необученных мобилизованных солдат, которые либо гибнут, либо бегут.В декабре украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в 2024 году, по сравнению с прошлым, увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" — в 3,3 раза.Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.
https://ria.ru/20250101/konets-1992262210.html
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Верховная Рада Украины
"Армия разбежалась": в Раде рассказали о катастрофе ВСУ на фронте

Депутат Рады Дубинский: украинская армия разбежалась

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Украинская армия фактически разбежалась, заявил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"При дезертирстве в 20 и более тысяч в месяц и аналогичных объемах призыва — армия уже разбежалась", — отметил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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По словам политика, киевский режим бросает на фронт необученных мобилизованных солдат, которые либо гибнут, либо бегут.
В декабре украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в 2024 году, по сравнению с прошлым, увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" — в 3,3 раза.
Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.
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