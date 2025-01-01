https://ria.ru/20250101/vsu-1992229456.html
Украинский пленный рассказал, как в ряды ВСУ призвали мужчину с аутизмом
Украинский пленный рассказал, как в ряды ВСУ призвали мужчину с аутизмом - РИА Новости, 01.01.2025
Украинский пленный рассказал, как в ряды ВСУ призвали мужчину с аутизмом
Украинский военнопленный Виталий Михаленко на видео Минобороны РФ рассказал, как в ВСУ призвали мужчину с аутизмом. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T13:48:00+03:00
2025-01-01T13:48:00+03:00
2025-01-01T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
франция
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Виталий Михаленко на видео Минобороны РФ рассказал, как в ВСУ призвали мужчину с аутизмом. "Ситуация смешная: прислали человека, аутист. Поставили повару помогать. Даже родители приезжали, документы показывали. Его не отпустили. А он даже не разговаривает... Это все ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) так работают - пишут везде, что ты здоровый и все", - сказал Михаленко. Также пленный рассказал, что те военнослужащие, которые проходили подготовку во Франции, "воевать так и не научились, при этом еще и обстреливают и добивают своих же".
https://ria.ru/20241226/plennyy-1991402196.html
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как в ряды ВСУ призвали мужчину с аутизмом
Пленный Михаленко: на Украине мобилизовали мужчину с аутизмом