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Украинский пленный рассказал, как в ряды ВСУ призвали мужчину с аутизмом - РИА Новости, 01.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/vsu-1992229456.html
Украинский пленный рассказал, как в ряды ВСУ призвали мужчину с аутизмом
Украинский пленный рассказал, как в ряды ВСУ призвали мужчину с аутизмом - РИА Новости, 01.01.2025
Украинский пленный рассказал, как в ряды ВСУ призвали мужчину с аутизмом
Украинский военнопленный Виталий Михаленко на видео Минобороны РФ рассказал, как в ВСУ призвали мужчину с аутизмом. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T13:48:00+03:00
2025-01-01T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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франция
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Виталий Михаленко на видео Минобороны РФ рассказал, как в ВСУ призвали мужчину с аутизмом. "Ситуация смешная: прислали человека, аутист. Поставили повару помогать. Даже родители приезжали, документы показывали. Его не отпустили. А он даже не разговаривает... Это все ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) так работают - пишут везде, что ты здоровый и все", - сказал Михаленко. Также пленный рассказал, что те военнослужащие, которые проходили подготовку во Франции, "воевать так и не научились, при этом еще и обстреливают и добивают своих же".
https://ria.ru/20241226/plennyy-1991402196.html
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украина, франция, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как в ряды ВСУ призвали мужчину с аутизмом

Пленный Михаленко: на Украине мобилизовали мужчину с аутизмом

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Виталий Михаленко на видео Минобороны РФ рассказал, как в ВСУ призвали мужчину с аутизмом.
"Ситуация смешная: прислали человека, аутист. Поставили повару помогать. Даже родители приезжали, документы показывали. Его не отпустили. А он даже не разговаривает... Это все ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) так работают - пишут везде, что ты здоровый и все", - сказал Михаленко.
Также пленный рассказал, что те военнослужащие, которые проходили подготовку во Франции, "воевать так и не научились, при этом еще и обстреливают и добивают своих же".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФранцияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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