https://ria.ru/20250101/vsu-1992229456.html

Украинский пленный рассказал, как в ряды ВСУ призвали мужчину с аутизмом

Украинский пленный рассказал, как в ряды ВСУ призвали мужчину с аутизмом - РИА Новости, 01.01.2025

Украинский пленный рассказал, как в ряды ВСУ призвали мужчину с аутизмом

Украинский военнопленный Виталий Михаленко на видео Минобороны РФ рассказал, как в ВСУ призвали мужчину с аутизмом. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T13:48:00+03:00

2025-01-01T13:48:00+03:00

2025-01-01T13:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

франция

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Виталий Михаленко на видео Минобороны РФ рассказал, как в ВСУ призвали мужчину с аутизмом. "Ситуация смешная: прислали человека, аутист. Поставили повару помогать. Даже родители приезжали, документы показывали. Его не отпустили. А он даже не разговаривает... Это все ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) так работают - пишут везде, что ты здоровый и все", - сказал Михаленко. Также пленный рассказал, что те военнослужащие, которые проходили подготовку во Франции, "воевать так и не научились, при этом еще и обстреливают и добивают своих же".

https://ria.ru/20241226/plennyy-1991402196.html

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украина, франция, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины