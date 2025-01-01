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Группировка войск "Центр" отразила 14 контратак ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025
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12:20 01.01.2025 (обновлено: 12:21 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/vsu-1992224731.html
Группировка войск "Центр" отразила 14 контратак ВСУ
Группировка войск "Центр" отразила 14 контратак ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025
Группировка войск "Центр" отразила 14 контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 14 контратак ВСУ, противник потерял до 235 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T12:20:00+03:00
2025-01-01T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 14 контратак ВСУ, противник потерял до 235 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Александрополь, Шевченко, Даченское, Славянка, Барановка, Ульяновка и Песчаное Донецкой Народной Республики."Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортеры Spartan производства Великобритании и М113 американского производства, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сообщении министерства.
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россия, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка войск "Центр" отразила 14 контратак ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 235 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 14 контратак ВСУ, противник потерял до 235 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Александрополь, Шевченко, Даченское, Славянка, Барановка, Ульяновка и Песчаное Донецкой Народной Республики.
"Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортеры Spartan производства Великобритании и М113 американского производства, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сообщении министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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