https://ria.ru/20250101/vsu-1992224731.html

Группировка войск "Центр" отразила 14 контратак ВСУ

Группировка войск "Центр" отразила 14 контратак ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025

Группировка войск "Центр" отразила 14 контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 14 контратак ВСУ, противник потерял до 235 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T12:20:00+03:00

2025-01-01T12:20:00+03:00

2025-01-01T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 14 контратак ВСУ, противник потерял до 235 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Александрополь, Шевченко, Даченское, Славянка, Барановка, Ульяновка и Песчаное Донецкой Народной Республики."Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортеры Spartan производства Великобритании и М113 американского производства, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20250101/dnepropetrovsk-1992205890.html

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россия, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)