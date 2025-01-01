https://ria.ru/20250101/vsu-1992224589.html

ВСУ за сутки потеряли до 330 военных в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ за сутки потеряли до 330 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 01.01.2025

ВСУ за сутки потеряли до 330 военных в зоне действий группировки "Запад"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T12:16:00+03:00

2025-01-01T12:16:00+03:00

2025-01-01T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858231375_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_5660946b9aba8469037d154b0f66daab.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила девять контратак, потери противника составили до 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка, Ковшаровка Харьковской области, Торское и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 330 военнослужащих, танк, три пикапа, самоходные артиллерийские установки 155-мм Сaesar производства Франции и 122 мм "Гвоздика", а также 105-мм орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250101/khinshteyn-1992203661.html

россия

донецкая народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область