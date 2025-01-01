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ВСУ за сутки потеряли до 330 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 01.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/vsu-1992224589.html
ВСУ за сутки потеряли до 330 военных в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ за сутки потеряли до 330 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 01.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 330 военных в зоне действий группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T12:16:00+03:00
2025-01-01T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила девять контратак, потери противника составили до 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка, Ковшаровка Харьковской области, Торское и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 330 военнослужащих, танк, три пикапа, самоходные артиллерийские установки 155-мм Сaesar производства Франции и 122 мм "Гвоздика", а также 105-мм орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВСУ за сутки потеряли до 330 военных в зоне действий группировки "Запад"

Потери ВСУ в зоне ответственности "Запада" за сутки составили до 330 солдат

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила девять контратак, потери противника составили до 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка, Ковшаровка Харьковской области, Торское и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ.
"Потери противника составили до 330 военнослужащих, танк, три пикапа, самоходные артиллерийские установки 155-мм Сaesar производства Франции и 122 мм "Гвоздика", а также 105-мм орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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