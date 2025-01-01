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ВСУ за сутки около 20 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 01.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:10 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/vsu-1992221089.html
ВСУ за сутки около 20 раз обстреляли Белгородскую область
ВСУ за сутки около 20 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 01.01.2025
ВСУ за сутки около 20 раз обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 20 снарядами, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T11:10:00+03:00
2025-01-01T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 20 снарядами, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 13 населенных пунктов в шести районах региона подверглись ударам со стороны Украины. Был выпущен 21 снаряд и совершены атаки 11 дронами. В Шебекинском округе зафиксировано наибольшее количество разрушений: повреждено 15 частных домов, 4 многоквартирных дома, 5 автомобилей, 3 гаража и линия электропередачи. Согласно данным сводок, в декабре текущего года ВСУ выпустили по территории региона около 1,2 тысячи снарядов. Кроме того, свыше 700 беспилотных летательных аппаратов совершили атаки на населенные пункты. В результате этих действий два мирных жителей погибли, а 38 получили ранения различной степени тяжести. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено 4 боеприпаса в ходе 4 обстрелов. Кроме того, над округом сбиты 4 беспилотника. Ранен один мирный житель. После оказания медицинской помощи в Шебекинской ЦРБ он отпущен домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по трем селам выпущено 3 беспилотника. Над Валуйским округом сбит беспилотник. В Волоконовском районе совершена атака одного беспилотника. В Грайворонском округе по четырем селам выпущено 15 боеприпасов и нанесён удар одним FPV-дроном. В Краснояружском районе сёла Колотиловка и Демидовка подверглись обстрелам двумя артснарядами. Также над районом сбит один беспилотник. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241029/belgorod-1980641109.html
https://ria.ru/20250101/gladkov-1992202055.html
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белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки около 20 раз обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 20 снарядов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 20 снарядами, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 13 населенных пунктов в шести районах региона подверглись ударам со стороны Украины. Был выпущен 21 снаряд и совершены атаки 11 дронами. В Шебекинском округе зафиксировано наибольшее количество разрушений: повреждено 15 частных домов, 4 многоквартирных дома, 5 автомобилей, 3 гаража и линия электропередачи.
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Согласно данным сводок, в декабре текущего года ВСУ выпустили по территории региона около 1,2 тысячи снарядов. Кроме того, свыше 700 беспилотных летательных аппаратов совершили атаки на населенные пункты. В результате этих действий два мирных жителей погибли, а 38 получили ранения различной степени тяжести.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено 4 боеприпаса в ходе 4 обстрелов. Кроме того, над округом сбиты 4 беспилотника. Ранен один мирный житель. После оказания медицинской помощи в Шебекинской ЦРБ он отпущен домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по трем селам выпущено 3 беспилотника. Над Валуйским округом сбит беспилотник. В Волоконовском районе совершена атака одного беспилотника. В Грайворонском округе по четырем селам выпущено 15 боеприпасов и нанесён удар одним FPV-дроном. В Краснояружском районе сёла Колотиловка и Демидовка подверглись обстрелам двумя артснарядами. Также над районом сбит один беспилотник.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области
Вчера, 01:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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