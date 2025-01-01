https://ria.ru/20250101/vsu-1992211506.html
ВСУ за год потеряли более 590 тысяч военнослужащих
ВСУ за год потеряли более 590 тысяч военнослужащих - РИА Новости, 01.01.2025
ВСУ за год потеряли более 590 тысяч военнослужащих
Потери украинских войск в 2024 году составили около 593410 человек, свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны России. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:06:00+03:00
2025-01-01T09:06:00+03:00
2025-01-01T09:15:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Потери украинских войск в 2024 году составили около 593410 человек, свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны России. Так, согласно недельным сводкам российского военного ведомства, ВСУ теряли около четырех тысяч военнослужащих за неделю в начале года. К марту эта цифра возросла до более семи тысяч, но потом незначительно снизилась. Кроме того, в марте ВСУ предприняли попытку прорваться сквозь границу России в Белгородской и Курской областях, в результате чего потеряли еще около трёх тысяч человек. Затем потери украинских военнослужащих вновь стали расти и к концу мая впервые превысили десять тысяч человек в неделю, после чего ни разу не опускались ниже этой цифры. В августе Киев предпринял попытку вторжения на территорию России в Курской области, после чего потери ВСУ увеличились ещё сильнее. Больше всего военнослужащих за неделю украинские войска потеряли с 26 октября по 1 ноября — около 17 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Вооруженные силы Украины
ВСУ за год потеряли более 590 тысяч военнослужащих
Потери ВСУ в 2024 году составили более 593 тысяч человек