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ВСУ за год потеряли более 590 тысяч военнослужащих - РИА Новости, 01.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 01.01.2025 (обновлено: 09:15 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/vsu-1992211506.html
ВСУ за год потеряли более 590 тысяч военнослужащих
ВСУ за год потеряли более 590 тысяч военнослужащих - РИА Новости, 01.01.2025
ВСУ за год потеряли более 590 тысяч военнослужащих
Потери украинских войск в 2024 году составили около 593410 человек, свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны России. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:06:00+03:00
2025-01-01T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Потери украинских войск в 2024 году составили около 593410 человек, свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны России. Так, согласно недельным сводкам российского военного ведомства, ВСУ теряли около четырех тысяч военнослужащих за неделю в начале года. К марту эта цифра возросла до более семи тысяч, но потом незначительно снизилась. Кроме того, в марте ВСУ предприняли попытку прорваться сквозь границу России в Белгородской и Курской областях, в результате чего потеряли еще около трёх тысяч человек. Затем потери украинских военнослужащих вновь стали расти и к концу мая впервые превысили десять тысяч человек в неделю, после чего ни разу не опускались ниже этой цифры. В августе Киев предпринял попытку вторжения на территорию России в Курской области, после чего потери ВСУ увеличились ещё сильнее. Больше всего военнослужащих за неделю украинские войска потеряли с 26 октября по 1 ноября — около 17 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
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россия, курская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Вооруженные силы Украины
ВСУ за год потеряли более 590 тысяч военнослужащих

Потери ВСУ в 2024 году составили более 593 тысяч человек

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Потери украинских войск в 2024 году составили около 593410 человек, свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны России.
Так, согласно недельным сводкам российского военного ведомства, ВСУ теряли около четырех тысяч военнослужащих за неделю в начале года. К марту эта цифра возросла до более семи тысяч, но потом незначительно снизилась.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, в марте ВСУ предприняли попытку прорваться сквозь границу России в Белгородской и Курской областях, в результате чего потеряли еще около трёх тысяч человек.
Затем потери украинских военнослужащих вновь стали расти и к концу мая впервые превысили десять тысяч человек в неделю, после чего ни разу не опускались ниже этой цифры.
В августе Киев предпринял попытку вторжения на территорию России в Курской области, после чего потери ВСУ увеличились ещё сильнее.
Больше всего военнослужащих за неделю украинские войска потеряли с 26 октября по 1 ноября — около 17 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКиевВооруженные силы Украины
 
 
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