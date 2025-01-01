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В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ
В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025
В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ
Военнослужащие Черноморского флота уничтожили за сутки три украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T12:24:00+03:00
2025-01-01T12:24:00+03:00
2025-01-01T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Военнослужащие Черноморского флота уничтожили за сутки три украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. "Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера", - говорится в сводке министерства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), черное море
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море
В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ
МО РФ: Черноморский флот уничтожил за сутки три украинских безэкипажных катера