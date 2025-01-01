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В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 01.01.2025 (обновлено: 12:25 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/vs-1992225108.html
В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ
В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025
В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ
Военнослужащие Черноморского флота уничтожили за сутки три украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2025
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специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Военнослужащие Черноморского флота уничтожили за сутки три украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. "Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера", - говорится в сводке министерства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), черное море
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море
В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ

МО РФ: Черноморский флот уничтожил за сутки три украинских безэкипажных катера

© Фото : Минобороны РоссииМорской тральщик "Валентин Пикуль" Черноморского флота РФ
Морской тральщик Валентин Пикуль Черноморского флота РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Фото : Минобороны России
Морской тральщик "Валентин Пикуль" Черноморского флота РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Военнослужащие Черноморского флота уничтожили за сутки три украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Черное море
 
 
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