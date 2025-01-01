https://ria.ru/20250101/vs-1992225108.html

В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ

В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025

В акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера ВСУ

Военнослужащие Черноморского флота уничтожили за сутки три украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T12:24:00+03:00

2025-01-01T12:24:00+03:00

2025-01-01T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

черное море

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Военнослужащие Черноморского флота уничтожили за сутки три украинских безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. "Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241231/razvozhaev-1992118682.html

черное море

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2025

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министерство обороны рф (минобороны рф), черное море