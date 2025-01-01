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Врачи из США пригласили российских коллег оперировать вместе в 2025 году - РИА Новости, 01.01.2025
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07:13 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/vrachi-1992207506.html
Врачи из США пригласили российских коллег оперировать вместе в 2025 году
Врачи из США пригласили российских коллег оперировать вместе в 2025 году - РИА Новости, 01.01.2025
Врачи из США пригласили российских коллег оперировать вместе в 2025 году
Детские кардиохирурги из американского Cardiac Alliance пригласили российских коллег из Кемерово вместе оперировать во время благотворительных медицинских... РИА Новости, 01.01.2025
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кемерово
ливия
россия
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Детские кардиохирурги из американского Cardiac Alliance пригласили российских коллег из Кемерово вместе оперировать во время благотворительных медицинских миссий по всему миру и рассчитывают на продолжение сотрудничества в новом году, рассказал РИА Новости руководитель альянса, известный американский кардиохирург Билл Новик. "Некоторые наши коллеги из Кемерово участвовали в трех наших миссиях в нынешнем году. Они ездили с нами в Ливию и в Демократическую Республику Конго", - сказал Новик. Он выразил надежду на то, что это сотрудничество будет продолжено и в 2025 году. "Если мы найдем удобные для них поездки в будущем году, то, конечно, пригласим их. Они хотят сотрудничать, для них это хорошо. И если у нас будут подходящие для всех сроки и поездки, конечно же, мы будем рады совместной работе", - отметил Новик. Cardiac Alliance объединяет врачей из разных стран, которые проводят сложные операции на сердце у детей по всему миру, включая "горячие точки". В России альянс ранее работал в Кемерово, Воронеже и Нижнем Новгороде.
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кемерово, ливия, россия
Кемерово, Ливия, Россия
Врачи из США пригласили российских коллег оперировать вместе в 2025 году

Cardiac Alliance пригласили коллег из России вместе оперировать в 2025 году

© Фото : Freepik/ArtPhoto_studio3k Врач-кардиолог
Врач-кардиолог - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Фото : Freepik/ArtPhoto_studio3k
Врач-кардиолог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Детские кардиохирурги из американского Cardiac Alliance пригласили российских коллег из Кемерово вместе оперировать во время благотворительных медицинских миссий по всему миру и рассчитывают на продолжение сотрудничества в новом году, рассказал РИА Новости руководитель альянса, известный американский кардиохирург Билл Новик.
"Некоторые наши коллеги из Кемерово участвовали в трех наших миссиях в нынешнем году. Они ездили с нами в Ливию и в Демократическую Республику Конго", - сказал Новик.
Он выразил надежду на то, что это сотрудничество будет продолжено и в 2025 году.
"Если мы найдем удобные для них поездки в будущем году, то, конечно, пригласим их. Они хотят сотрудничать, для них это хорошо. И если у нас будут подходящие для всех сроки и поездки, конечно же, мы будем рады совместной работе", - отметил Новик.
Cardiac Alliance объединяет врачей из разных стран, которые проводят сложные операции на сердце у детей по всему миру, включая "горячие точки". В России альянс ранее работал в Кемерово, Воронеже и Нижнем Новгороде.
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КемеровоЛивияРоссия
 
 
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