https://ria.ru/20250101/vrachi-1992207506.html

Врачи из США пригласили российских коллег оперировать вместе в 2025 году

Врачи из США пригласили российских коллег оперировать вместе в 2025 году - РИА Новости, 01.01.2025

Врачи из США пригласили российских коллег оперировать вместе в 2025 году

Детские кардиохирурги из американского Cardiac Alliance пригласили российских коллег из Кемерово вместе оперировать во время благотворительных медицинских... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T07:13:00+03:00

2025-01-01T07:13:00+03:00

2025-01-01T07:13:00+03:00

кемерово

ливия

россия

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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Детские кардиохирурги из американского Cardiac Alliance пригласили российских коллег из Кемерово вместе оперировать во время благотворительных медицинских миссий по всему миру и рассчитывают на продолжение сотрудничества в новом году, рассказал РИА Новости руководитель альянса, известный американский кардиохирург Билл Новик. "Некоторые наши коллеги из Кемерово участвовали в трех наших миссиях в нынешнем году. Они ездили с нами в Ливию и в Демократическую Республику Конго", - сказал Новик. Он выразил надежду на то, что это сотрудничество будет продолжено и в 2025 году. "Если мы найдем удобные для них поездки в будущем году, то, конечно, пригласим их. Они хотят сотрудничать, для них это хорошо. И если у нас будут подходящие для всех сроки и поездки, конечно же, мы будем рады совместной работе", - отметил Новик. Cardiac Alliance объединяет врачей из разных стран, которые проводят сложные операции на сердце у детей по всему миру, включая "горячие точки". В России альянс ранее работал в Кемерово, Воронеже и Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20241024/moskva-1979833677.html

кемерово

ливия

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кемерово, ливия, россия