https://ria.ru/20250101/vrach-1992207657.html

Американские врачи надеются найти средства для программы на Украине

Американские врачи надеются найти средства для программы на Украине - РИА Новости, 01.01.2025

Американские врачи надеются найти средства для программы на Украине

Детские кардиохирурги из американского Cardiac Alliance могут сократить свои благотворительные медицинские программы во Львове из-за финансирования, но... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T07:25:00+03:00

2025-01-01T07:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Детские кардиохирурги из американского Cardiac Alliance могут сократить свои благотворительные медицинские программы во Львове из-за финансирования, но рассчитывают найти необходимые средства для продолжения работы в прежнем объеме, заявил РИА Новости руководитель группы, известный детский кардиохирург из США Билл Новик. "Можно сказать, что наша программа во Львове постоянно находится под угрозой закрытия. Дело в том, что мы не собираем деньги: это делают наши партнеры, которые помогают нам. Я бы не сказал, что сейчас такая угроза неминуема, поскольку они уже сказали мне, что собирают средства на наши поездки в 2025 году", - сказал Новик. Львовские врачи попросили Новика и коллег приехать в новом году четыре раза. По его словам, все будет зависеть от финансирования. "Я не знаю, будет ли это две, три или четыре поездки. Надеюсь, у меня будет понимание на этот счет в начале января", - сказал он. Врачи Cardiac Alliance вернулись из Львова в середине декабря. Там они прооперировали около 20 детей. Все юные пациенты чувствуют себя хорошо, и большинство из них уже выписаны из больницы. "Это была очень интересная поездка. Мы помогли нашим украинским коллегам провести несколько сложных операций", - сказал Новик. Американский врач также поделился печальной историей о женщине, которую он оперировал в предыдущие поездки на Украину. У нее была очень сложная ситуация, но он надеялся, что ему удастся вылечить ее. К сожалению, женщина скончалась из-за серьезных осложнений. "Во Львове мы не занимаемся простыми процедурами, все они очень сложные и с высокой долей риска. Смерть этой женщины принять очень сложно, но все остальные наши пациенты живы", - сказал Новик. По его словам, такие ситуации дают ему импульс оперировать сложных пациентов на Украине и по всему миру. Cardiac Alliance объединяет врачей со всего света, которые оперируют в разных странах, в том числе в "горячих точках". Помимо Украины они в разное время работали в других странах бывшего СССР, в том числе, в России, Белоруссии, Киргизстане и Узбекистане.

https://ria.ru/20241227/operatsiya-1991601194.html

https://ria.ru/20241212/bakteriya-1988822845.html

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в мире, львов, украина, сша