Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 01.01.2025 (обновлено: 14:11 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/vostok-1992224351.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 01.01.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T12:13:00+03:00
2025-01-01T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012396_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_eddbf817b5c23370145d9f791cb392b6.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" &lt;...&gt; нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Богатырь, Нескучное, Великая Новоселка и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.Также бойцы отразили три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250101/ac-1992223810.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012396_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1fa97d245b4fc207c2526a8706891551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

"Восток" отразил три контратаки и продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" <...> нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Богатырь, Нескучное, Великая Новоселка и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Также бойцы отразили три контратаки штурмовых групп противника.
Потери ВСУ составили:
  • более 150 военнослужащих;
  • боевая машина пехоты;
  • четыре автомобиля;
  • 155-миллиметровые САУ Paladin производства США и "Богдана";
  • 122-миллиметровая гаубица Д-30;
  • 105-миллиметровое орудие L119 производства Великобритании
Посольство Украины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину
Вчера, 12:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала