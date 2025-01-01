https://ria.ru/20250101/vostok-1992224351.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 01.01.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T12:13:00+03:00
2025-01-01T12:13:00+03:00
2025-01-01T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" <...> нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Богатырь, Нескучное, Великая Новоселка и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.Также бойцы отразили три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
"Восток" отразил три контратаки и продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ