https://ria.ru/20250101/vostok-1992224351.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 01.01.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T12:13:00+03:00

2025-01-01T12:13:00+03:00

2025-01-01T14:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012396_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_eddbf817b5c23370145d9f791cb392b6.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" <...> нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Богатырь, Нескучное, Великая Новоселка и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.Также бойцы отразили три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250101/ac-1992223810.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины