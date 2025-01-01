Володин поздравил россиян с Новым годом
Володин пожелал россиянам тепла, удачи и благополучия в наступившем году
Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Новым годом, пожелав им тепла, удачи и благополучия.
"Уважаемые товарищи! Дорогие друзья! Поздравляю с Новым 2025 годом! Пусть он принесет в каждый дом тепло, удачу и благополучие", - сказал Володин в видеообращении, размещенном .
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Он передал особые слова поздравления солдатам и офицерам, отметив, что все гордятся ими и их мужеством.
"Вы – герои. Для нас поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких – безусловный приоритет в работе", - отметил председатель Госдумы.
Володин также добавил, что в самые сложные, переломные моменты истории именно единство и сплоченность всегда были сильной стороной россиян и российского общества.
"Вместе мы преодолеем все трудности. Желаю в новом году здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего", - заключил он.
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