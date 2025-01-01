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Володин поздравил россиян с Новым годом - РИА Новости, 01.01.2025
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10:31 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/volodin-1992215755.html
Володин поздравил россиян с Новым годом
Володин поздравил россиян с Новым годом - РИА Новости, 01.01.2025
Володин поздравил россиян с Новым годом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Новым годом, пожелав им тепла, удачи и благополучия. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T10:31:00+03:00
2025-01-01T10:31:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Новым годом, пожелав им тепла, удачи и благополучия. "Уважаемые товарищи! Дорогие друзья! Поздравляю с Новым 2025 годом! Пусть он принесет в каждый дом тепло, удачу и благополучие", - сказал Володин в видеообращении, размещенном . Он передал особые слова поздравления солдатам и офицерам, отметив, что все гордятся ими и их мужеством. "Вы – герои. Для нас поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких – безусловный приоритет в работе", - отметил председатель Госдумы. Володин также добавил, что в самые сложные, переломные моменты истории именно единство и сплоченность всегда были сильной стороной россиян и российского общества. "Вместе мы преодолеем все трудности. Желаю в новом году здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего", - заключил он.
https://ria.ru/20241231/novyy_god-1992174437.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, новый год
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Новый год
Володин поздравил россиян с Новым годом

Володин пожелал россиянам тепла, удачи и благополучия в наступившем году

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Новым годом, пожелав им тепла, удачи и благополучия.
"Уважаемые товарищи! Дорогие друзья! Поздравляю с Новым 2025 годом! Пусть он принесет в каждый дом тепло, удачу и благополучие", - сказал Володин в видеообращении, размещенном .
LIVE: Москвичи и гости столицы празднуют Новый год - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Празднование Нового года в Москве
31 декабря 2024, 23:00
Он передал особые слова поздравления солдатам и офицерам, отметив, что все гордятся ими и их мужеством.
"Вы – герои. Для нас поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких – безусловный приоритет в работе", - отметил председатель Госдумы.
Володин также добавил, что в самые сложные, переломные моменты истории именно единство и сплоченность всегда были сильной стороной россиян и российского общества.
"Вместе мы преодолеем все трудности. Желаю в новом году здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего", - заключил он.
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФНовый год
 
 
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