https://ria.ru/20250101/volodin-1992215755.html

Володин поздравил россиян с Новым годом

Володин поздравил россиян с Новым годом - РИА Новости, 01.01.2025

Володин поздравил россиян с Новым годом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Новым годом, пожелав им тепла, удачи и благополучия. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T10:31:00+03:00

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2025-01-01T10:31:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

новый год

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил россиян с Новым годом, пожелав им тепла, удачи и благополучия. "Уважаемые товарищи! Дорогие друзья! Поздравляю с Новым 2025 годом! Пусть он принесет в каждый дом тепло, удачу и благополучие", - сказал Володин в видеообращении, размещенном . Он передал особые слова поздравления солдатам и офицерам, отметив, что все гордятся ими и их мужеством. "Вы – герои. Для нас поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких – безусловный приоритет в работе", - отметил председатель Госдумы. Володин также добавил, что в самые сложные, переломные моменты истории именно единство и сплоченность всегда были сильной стороной россиян и российского общества. "Вместе мы преодолеем все трудности. Желаю в новом году здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего", - заключил он.

https://ria.ru/20241231/novyy_god-1992174437.html

https://ria.ru/20241231/gajnutdin-1992169135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин, госдума рф, новый год