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Власти Нового Орлеана признали неисправность боллардов на Бурбон-стрит - РИА Новости, 01.01.2025
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23:29 01.01.2025 (обновлено: 23:35 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/vlasti-1992275148.html
Власти Нового Орлеана признали неисправность боллардов на Бурбон-стрит
Власти Нового Орлеана признали неисправность боллардов на Бурбон-стрит - РИА Новости, 01.01.2025
Власти Нового Орлеана признали неисправность боллардов на Бурбон-стрит
Власти американского города Новый Орлеан признали, что на Бурбон-стрит, где ранее произошел теракт, болларды, то есть автоматически выдвигающиеся металлические... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T23:29:00+03:00
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в мире
авто
сша
новый орлеан
техас
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Власти американского города Новый Орлеан признали, что на Бурбон-стрит, где ранее произошел теракт, болларды, то есть автоматически выдвигающиеся металлические столбы, не работали должным образом. "Предположим, мы поставили клин, и он застрял. Нет никакой возможности, чтобы машина скорой помощи могла войти или выйти. Люди не могли войти и выйти. Поэтому мы знали, что они были неисправны. Так что у нас действительно был план, но террористы его обошли", - заявил представитель властей на пресс-конференции. Оживленная улица Бурбон-стрит в историческом районе Нового Орлеана была заблокирована на въезд силами полиции, но у подозреваемого получилось их обойти, заехав на тротуар, отметил чиновник. Поскольку болларды не работали исправным образом, на момент теракта они находились в стадии замены, которая должна завершиться к Супербоулу в феврале - решающем игре национальной футбольной лиги США, которая должна пройти в Новом Орлеане, добавил чиновник. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в США и РФ террористической организации ИГ*.* Террористическая группировка, запрещенная во Франции
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сша
новый орлеан
техас
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4.7
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Теракт в Новом Орлеане
Новые кадры произошедшего в Новом Орлеане. Как минимум 10 человек погибли, еще 30 пострадали после того, как транспортное средство въехало в толпу в Новом Орлеане в США, сообщает телеканал ABC News.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, авто, сша, новый орлеан, техас, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
В мире, Авто, США, Новый Орлеан, Техас, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
Власти Нового Орлеана признали неисправность боллардов на Бурбон-стрит

Власти Нового Орлеана: болларды во время теракта не работали должным образом

© AP Photo / Gerald HerbertНа месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
На месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
На месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Власти американского города Новый Орлеан признали, что на Бурбон-стрит, где ранее произошел теракт, болларды, то есть автоматически выдвигающиеся металлические столбы, не работали должным образом.
"Предположим, мы поставили клин, и он застрял. Нет никакой возможности, чтобы машина скорой помощи могла войти или выйти. Люди не могли войти и выйти. Поэтому мы знали, что они были неисправны. Так что у нас действительно был план, но террористы его обошли", - заявил представитель властей на пресс-конференции.
Оживленная улица Бурбон-стрит в историческом районе Нового Орлеана была заблокирована на въезд силами полиции, но у подозреваемого получилось их обойти, заехав на тротуар, отметил чиновник.
Поскольку болларды не работали исправным образом, на момент теракта они находились в стадии замены, которая должна завершиться к Супербоулу в феврале - решающем игре национальной футбольной лиги США, которая должна пройти в Новом Орлеане, добавил чиновник.
Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в США и РФ террористической организации ИГ*.
* Террористическая группировка, запрещенная во Франции
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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