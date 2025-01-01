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Власти Нового Орлеана признали неисправность боллардов на Бурбон-стрит

Власти Нового Орлеана признали неисправность боллардов на Бурбон-стрит - РИА Новости, 01.01.2025

Власти Нового Орлеана признали неисправность боллардов на Бурбон-стрит

Власти американского города Новый Орлеан признали, что на Бурбон-стрит, где ранее произошел теракт, болларды, то есть автоматически выдвигающиеся металлические... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T23:29:00+03:00

2025-01-01T23:29:00+03:00

2025-01-01T23:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Власти американского города Новый Орлеан признали, что на Бурбон-стрит, где ранее произошел теракт, болларды, то есть автоматически выдвигающиеся металлические столбы, не работали должным образом. "Предположим, мы поставили клин, и он застрял. Нет никакой возможности, чтобы машина скорой помощи могла войти или выйти. Люди не могли войти и выйти. Поэтому мы знали, что они были неисправны. Так что у нас действительно был план, но террористы его обошли", - заявил представитель властей на пресс-конференции. Оживленная улица Бурбон-стрит в историческом районе Нового Орлеана была заблокирована на въезд силами полиции, но у подозреваемого получилось их обойти, заехав на тротуар, отметил чиновник. Поскольку болларды не работали исправным образом, на момент теракта они находились в стадии замены, которая должна завершиться к Супербоулу в феврале - решающем игре национальной футбольной лиги США, которая должна пройти в Новом Орлеане, добавил чиновник. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в США и РФ террористической организации ИГ*.* Террористическая группировка, запрещенная во Франции

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Теракт в Новом Орлеане Новые кадры произошедшего в Новом Орлеане. Как минимум 10 человек погибли, еще 30 пострадали после того, как транспортное средство въехало в толпу в Новом Орлеане в США, сообщает телеканал ABC News. 2025-01-01T23:29 true PT0M30S

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Наталья Макарова

в мире, авто, сша, новый орлеан, техас, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане