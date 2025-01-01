https://ria.ru/20250101/vlasti-1992275148.html
Власти Нового Орлеана признали неисправность боллардов на Бурбон-стрит
Власти Нового Орлеана признали неисправность боллардов на Бурбон-стрит - РИА Новости, 01.01.2025
Власти Нового Орлеана признали неисправность боллардов на Бурбон-стрит
Власти американского города Новый Орлеан признали, что на Бурбон-стрит, где ранее произошел теракт, болларды, то есть автоматически выдвигающиеся металлические... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T23:29:00+03:00
2025-01-01T23:29:00+03:00
2025-01-01T23:35:00+03:00
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наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Власти американского города Новый Орлеан признали, что на Бурбон-стрит, где ранее произошел теракт, болларды, то есть автоматически выдвигающиеся металлические столбы, не работали должным образом. "Предположим, мы поставили клин, и он застрял. Нет никакой возможности, чтобы машина скорой помощи могла войти или выйти. Люди не могли войти и выйти. Поэтому мы знали, что они были неисправны. Так что у нас действительно был план, но террористы его обошли", - заявил представитель властей на пресс-конференции. Оживленная улица Бурбон-стрит в историческом районе Нового Орлеана была заблокирована на въезд силами полиции, но у подозреваемого получилось их обойти, заехав на тротуар, отметил чиновник. Поскольку болларды не работали исправным образом, на момент теракта они находились в стадии замены, которая должна завершиться к Супербоулу в феврале - решающем игре национальной футбольной лиги США, которая должна пройти в Новом Орлеане, добавил чиновник. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в США и РФ террористической организации ИГ*.* Террористическая группировка, запрещенная во Франции
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Теракт в Новом Орлеане
Новые кадры произошедшего в Новом Орлеане. Как минимум 10 человек погибли, еще 30 пострадали после того, как транспортное средство въехало в толпу в Новом Орлеане в США, сообщает телеканал ABC News.
2025-01-01T23:29
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, сша, новый орлеан, техас, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
В мире, Авто, США, Новый Орлеан, Техас, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
Власти Нового Орлеана признали неисправность боллардов на Бурбон-стрит
Власти Нового Орлеана: болларды во время теракта не работали должным образом
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Власти американского города Новый Орлеан признали, что на Бурбон-стрит, где ранее произошел теракт, болларды, то есть автоматически выдвигающиеся металлические столбы, не работали должным образом.
"Предположим, мы поставили клин, и он застрял. Нет никакой возможности, чтобы машина скорой помощи могла войти или выйти. Люди не могли войти и выйти. Поэтому мы знали, что они были неисправны. Так что у нас действительно был план, но террористы его обошли", - заявил представитель властей на пресс-конференции.
Оживленная улица Бурбон-стрит в историческом районе Нового Орлеана была заблокирована на въезд силами полиции, но у подозреваемого получилось их обойти, заехав на тротуар, отметил чиновник.
Поскольку болларды не работали исправным образом, на момент теракта они находились в стадии замены, которая должна завершиться к Супербоулу в феврале - решающем игре национальной футбольной лиги США, которая должна пройти в Новом Орлеане, добавил чиновник.
Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане
был 42-летний гражданин США
из Техаса
Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в США и РФ
террористической организации ИГ*.
* Террористическая группировка, запрещенная во Франции