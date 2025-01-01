https://ria.ru/20250101/vladivostok-1992210764.html
Во Владивостоке при пожаре в многоэтажке погиб человек
Во Владивостоке при пожаре в многоэтажке погиб человек - РИА Новости, 01.01.2025
Во Владивостоке при пожаре в многоэтажке погиб человек
Пожарные спасли 20 человек, в том числе шесть детей, при пожаре в многоэтажке во Владивостоке, один человек погиб, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T08:43:00+03:00
2025-01-01T08:43:00+03:00
2025-01-01T08:43:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51546/27/515462746_0:124:2535:1549_1920x0_80_0_0_50113c5d661dc3ce4a30612ab06e6591.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 янв – РИА Новости. Пожарные спасли 20 человек, в том числе шесть детей, при пожаре в многоэтажке во Владивостоке, один человек погиб, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. По данным ведомства, возгорание произошло в 11.23 (04.23 мск) в многоквартирном доме на улице Котельникова во Владивостоке: на момент прибытия пожарных из окна квартиры на первом этаже шел густой черный дым. "Огнеборцами МЧС России при помощи спасустройств было спасено 20 человек, из них шесть детей. В ходе тушения пожара в квартире было обнаружено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается", - сообщает региональный главк МЧС России в своем Тelegram-канале. Пожар ликвидировали на площади около 30 квадратных метров, информирует ГУМЧС.
https://ria.ru/20241224/vladivostok-1990922614.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51546/27/515462746_0:0:2535:1902_1920x0_80_0_0_8d8f2775ab285ccdcaa3a4f258d759a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке при пожаре в многоэтажке погиб человек
МЧС: при пожаре во Владивостоке спасли 20 человек, в том числе шесть детей