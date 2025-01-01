https://ria.ru/20250101/vladivostok-1992210764.html

Во Владивостоке при пожаре в многоэтажке погиб человек

Во Владивостоке при пожаре в многоэтажке погиб человек - РИА Новости, 01.01.2025

Во Владивостоке при пожаре в многоэтажке погиб человек

Пожарные спасли 20 человек, в том числе шесть детей, при пожаре в многоэтажке во Владивостоке, один человек погиб, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T08:43:00+03:00

2025-01-01T08:43:00+03:00

2025-01-01T08:43:00+03:00

происшествия

россия

владивосток

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 янв – РИА Новости. Пожарные спасли 20 человек, в том числе шесть детей, при пожаре в многоэтажке во Владивостоке, один человек погиб, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. По данным ведомства, возгорание произошло в 11.23 (04.23 мск) в многоквартирном доме на улице Котельникова во Владивостоке: на момент прибытия пожарных из окна квартиры на первом этаже шел густой черный дым. "Огнеборцами МЧС России при помощи спасустройств было спасено 20 человек, из них шесть детей. В ходе тушения пожара в квартире было обнаружено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается", - сообщает региональный главк МЧС России в своем Тelegram-канале. Пожар ликвидировали на площади около 30 квадратных метров, информирует ГУМЧС.

https://ria.ru/20241224/vladivostok-1990922614.html

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владивосток

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происшествия, россия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)