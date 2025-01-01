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В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы
В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы - РИА Новости, 01.01.2025
В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы
Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2025 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T00:59:00+03:00
2025-01-01T00:59:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2025 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема двигателя, а для грузового транспорта - от возраста и массы. Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%. Изменения в части импорта техники не касаются льготных коэффициентов для физических лиц, которые самостоятельно ввозят в Россию автомобиль с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования. В части дорожно-строительной техники принято решение об индексации утилизационного сбора с 1 января 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно. При этом на некоторые виды специализированной техники, производство которых в России пока на этапе освоения, предусмотрена отложенная индексация. Она вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов. Поступления в бюджет от утилизационного сбора на транспорт в России в 2025 году ожидаются в размере чуть более 2 триллионов рублей против порядка 1 триллиона рублей, ожидающихся по итогам 2024 года. В общей сложности с 2025 по 2027 годы бюджет должен получить от утильсбора 7,2 триллиона рублей. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы.
https://ria.ru/20250101/shtraf-1992198916.html
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экономика, россия
В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы
В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы на 10-20%
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2025 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема двигателя, а для грузового транспорта - от возраста и массы.
Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%.
Изменения в части импорта техники не касаются льготных коэффициентов для физических лиц, которые самостоятельно ввозят в Россию
автомобиль с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования.
В части дорожно-строительной техники принято решение об индексации утилизационного сбора с 1 января 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно. При этом на некоторые виды специализированной техники, производство которых в России пока на этапе освоения, предусмотрена отложенная индексация. Она вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов.
Поступления в бюджет от утилизационного сбора на транспорт в России в 2025 году ожидаются в размере чуть более 2 триллионов рублей против порядка 1 триллиона рублей, ожидающихся по итогам 2024 года. В общей сложности с 2025 по 2027 годы бюджет должен получить от утильсбора 7,2 триллиона рублей.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы.