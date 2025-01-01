Рейтинг@Mail.ru
В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/utilsbor-1992200538.html
В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы
В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы - РИА Новости, 01.01.2025
В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы
Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2025 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T00:59:00+03:00
2025-01-01T00:59:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985017227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3240693ab9a076024fccabc86026c121.jpg
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2025 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема двигателя, а для грузового транспорта - от возраста и массы. Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%. Изменения в части импорта техники не касаются льготных коэффициентов для физических лиц, которые самостоятельно ввозят в Россию автомобиль с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования. В части дорожно-строительной техники принято решение об индексации утилизационного сбора с 1 января 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно. При этом на некоторые виды специализированной техники, производство которых в России пока на этапе освоения, предусмотрена отложенная индексация. Она вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов. Поступления в бюджет от утилизационного сбора на транспорт в России в 2025 году ожидаются в размере чуть более 2 триллионов рублей против порядка 1 триллиона рублей, ожидающихся по итогам 2024 года. В общей сложности с 2025 по 2027 годы бюджет должен получить от утильсбора 7,2 триллиона рублей. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы.
https://ria.ru/20250101/shtraf-1992198916.html
https://ria.ru/20241226/avto-1991473047.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985017227_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_81218a748d8a82c7b8293e4c2eb88b26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы

В России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили и прицепы на 10-20%

© iStock.com / LuckyBusinessАвтосалон
Автосалон - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© iStock.com / LuckyBusiness
Автосалон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2025 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема двигателя, а для грузового транспорта - от возраста и массы.
Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%.
Сотрудник дорожно-патрульной службы проверят документы у водителя в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
В России выросли штрафы за нарушения ПДД
00:14
Изменения в части импорта техники не касаются льготных коэффициентов для физических лиц, которые самостоятельно ввозят в Россию автомобиль с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования.
В части дорожно-строительной техники принято решение об индексации утилизационного сбора с 1 января 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно. При этом на некоторые виды специализированной техники, производство которых в России пока на этапе освоения, предусмотрена отложенная индексация. Она вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов.
Поступления в бюджет от утилизационного сбора на транспорт в России в 2025 году ожидаются в размере чуть более 2 триллионов рублей против порядка 1 триллиона рублей, ожидающихся по итогам 2024 года. В общей сложности с 2025 по 2027 годы бюджет должен получить от утильсбора 7,2 триллиона рублей.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы.
Посетители в автосалоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Дилеры прокомментировали скопление автомобилей на складах к концу года
26 декабря 2024, 15:13
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала