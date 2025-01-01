https://ria.ru/20250101/ukraina-1992239233.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 01.01.2025
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:55:00+03:00
2025-01-01T15:55:00+03:00
2025-01-01T15:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сумы
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал ICTV. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 15.30 мск, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. "Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241231/vzryvy-1992122632.html
украина
россия
сумы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
На севере Украины прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога