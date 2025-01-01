https://ria.ru/20250101/ukraina-1992239233.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 01.01.2025

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T15:55:00+03:00

2025-01-01T15:55:00+03:00

2025-01-01T15:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

сумы

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал ICTV. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 15.30 мск, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. "Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241231/vzryvy-1992122632.html

украина

россия

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины