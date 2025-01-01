Рейтинг@Mail.ru
"Решающий фактор". На Западе назвали условие для заключения мира на Украине - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 01.01.2025 (обновлено: 13:33 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/ukraina-1992227588.html
"Решающий фактор". На Западе назвали условие для заключения мира на Украине
"Решающий фактор". На Западе назвали условие для заключения мира на Украине - РИА Новости, 01.01.2025
"Решающий фактор". На Западе назвали условие для заключения мира на Украине
Европа должна возобновить контакты с Россией для успешного урегулирования конфликта на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T13:05:00+03:00
2025-01-01T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752021580_0:123:2664:1622_1920x0_80_0_0_808ba33b5df0acd88fc8c329e228984a.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Европа должна возобновить контакты с Россией для успешного урегулирования конфликта на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Решающим фактором станет степень взаимодействия с Россией. Европа должна перейти от поддержки воюющей стороны к совместному управлению мирным процессом", — говорится в материале.Отмечается, что Германия имеет большие шансы наладить отношения с Россией на основе близости экономик и обществ. Но для этого в ней и других европейских странах должны появиться сильные и самостоятельные политики, не боящиеся идти против общей повестки."Прекращение огня на Украине — это меньшая цель. Готовиться к прочному миру будет гораздо сложнее. Для этого потребуются европейские политики, которые не боятся контактов, которые — вместо того, чтобы смотреть на Вашингтон — ездят в Москву и Киев, разговаривают с обеими сторонами, формируют и вырабатывают идеи", — подчеркивается в тексте.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
https://ria.ru/20250101/ac-1992223810.html
https://ria.ru/20250101/panchenko-1992211922.html
украина
россия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752021580_170:0:2495:1744_1920x0_80_0_0_48786e695bbc46a9a0eb62e541c196ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Германия
"Решающий фактор". На Западе назвали условие для заключения мира на Украине

BZ: Европа должна наладить контакт с Россией ради мира на Украине

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкФлажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Флажки Европейского союза и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Европа должна возобновить контакты с Россией для успешного урегулирования конфликта на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Решающим фактором станет степень взаимодействия с Россией. Европа должна перейти от поддержки воюющей стороны к совместному управлению мирным процессом", — говорится в материале.
Посольство Украины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину
Вчера, 12:06
Отмечается, что Германия имеет большие шансы наладить отношения с Россией на основе близости экономик и обществ. Но для этого в ней и других европейских странах должны появиться сильные и самостоятельные политики, не боящиеся идти против общей повестки.
"Прекращение огня на Украине — это меньшая цель. Готовиться к прочному миру будет гораздо сложнее. Для этого потребуются европейские политики, которые не боятся контактов, которые — вместо того, чтобы смотреть на Вашингтон — ездят в Москву и Киев, разговаривают с обеими сторонами, формируют и вырабатывают идеи", — подчеркивается в тексте.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
"Показал всему миру". Зеленского высмеяли за новогоднее обращение
Вчера, 09:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала