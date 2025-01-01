https://ria.ru/20250101/ukraina-1992227588.html

"Решающий фактор". На Западе назвали условие для заключения мира на Украине

"Решающий фактор". На Западе назвали условие для заключения мира на Украине - РИА Новости, 01.01.2025

"Решающий фактор". На Западе назвали условие для заключения мира на Украине

Европа должна возобновить контакты с Россией для успешного урегулирования конфликта на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T13:05:00+03:00

2025-01-01T13:05:00+03:00

2025-01-01T13:33:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Европа должна возобновить контакты с Россией для успешного урегулирования конфликта на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Решающим фактором станет степень взаимодействия с Россией. Европа должна перейти от поддержки воюющей стороны к совместному управлению мирным процессом", — говорится в материале.Отмечается, что Германия имеет большие шансы наладить отношения с Россией на основе близости экономик и обществ. Но для этого в ней и других европейских странах должны появиться сильные и самостоятельные политики, не боящиеся идти против общей повестки."Прекращение огня на Украине — это меньшая цель. Готовиться к прочному миру будет гораздо сложнее. Для этого потребуются европейские политики, которые не боятся контактов, которые — вместо того, чтобы смотреть на Вашингтон — ездят в Москву и Киев, разговаривают с обеими сторонами, формируют и вырабатывают идеи", — подчеркивается в тексте.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.

https://ria.ru/20250101/ac-1992223810.html

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