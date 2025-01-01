"Решающий фактор". На Западе назвали условие для заключения мира на Украине
BZ: Европа должна наладить контакт с Россией ради мира на Украине
Флажки Европейского союза и России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Европа должна возобновить контакты с Россией для успешного урегулирования конфликта на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
Отмечается, что Германия имеет большие шансы наладить отношения с Россией на основе близости экономик и обществ. Но для этого в ней и других европейских странах должны появиться сильные и самостоятельные политики, не боящиеся идти против общей повестки.
"Прекращение огня на Украине — это меньшая цель. Готовиться к прочному миру будет гораздо сложнее. Для этого потребуются европейские политики, которые не боятся контактов, которые — вместо того, чтобы смотреть на Вашингтон — ездят в Москву и Киев, разговаривают с обеими сторонами, формируют и вырабатывают идеи", — подчеркивается в тексте.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.