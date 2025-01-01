https://ria.ru/20250101/ukraina-1992224918.html

ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины

ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины - РИА Новости, 01.01.2025

ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины

Российские войска поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T12:21:00+03:00

2025-01-01T12:21:00+03:00

2025-01-01T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские войска поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны."Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины", — отметили в ведомстве.Также российские войска ударили по инфраструктуре военных аэродромов и месту сборки безэкипажных катеров.Кроме того, Вооруженные силы поразили скопления боевиков и техники ВСУ в 142 районах.Удары наносила авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.Помимо этого средства ПВО сбили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Ураган", а также 66 дронов самолетного типа.

https://ria.ru/20250101/ac-1992223810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина