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ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины - РИА Новости, 01.01.2025
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12:21 01.01.2025 (обновлено: 14:03 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/ukraina-1992224918.html
ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины
ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины - РИА Новости, 01.01.2025
ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины
Российские войска поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T12:21:00+03:00
2025-01-01T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские войска поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны.&quot;Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины&quot;, — отметили в ведомстве.Также российские войска ударили по инфраструктуре военных аэродромов и месту сборки безэкипажных катеров.Кроме того, Вооруженные силы поразили скопления боевиков и техники ВСУ в 142 районах.Удары наносила авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.Помимо этого средства ПВО сбили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Ураган", а также 66 дронов самолетного типа.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины

МО России: нанесено поражение объекту энергетики ВПК Украины

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские войска поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны.
«

"Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины", — отметили в ведомстве.

Также российские войска ударили по инфраструктуре военных аэродромов и месту сборки безэкипажных катеров.
Кроме того, Вооруженные силы поразили скопления боевиков и техники ВСУ в 142 районах.
Удары наносила авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.
Помимо этого средства ПВО сбили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Ураган", а также 66 дронов самолетного типа.
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