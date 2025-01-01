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ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины
ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины - РИА Новости, 01.01.2025
ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины
Российские войска поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T12:21:00+03:00
2025-01-01T12:21:00+03:00
2025-01-01T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские войска поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны."Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины", — отметили в ведомстве.Также российские войска ударили по инфраструктуре военных аэродромов и месту сборки безэкипажных катеров.Кроме того, Вооруженные силы поразили скопления боевиков и техники ВСУ в 142 районах.Удары наносила авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.Помимо этого средства ПВО сбили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Ураган", а также 66 дронов самолетного типа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины
МО России: нанесено поражение объекту энергетики ВПК Украины