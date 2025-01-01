https://ria.ru/20250101/uchebniki-1992244278.html
Путин поручил создать единую линейку учебников по госязыкам республик
Путин поручил создать единую линейку учебников по госязыкам республик - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил создать единую линейку учебников по госязыкам республик
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:29:00+03:00
2025-01-01T16:29:00+03:00
2025-01-01T16:30:00+03:00
общество
россия
владимир путин
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик России.Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля."Минпросвещения России: рассмотреть вопрос о создании единой государственной линейки школьных учебников по государственным языкам республик Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственным назначен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20250101/russkiy-1992243696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Путин поручил создать единую линейку учебников по госязыкам республик
Путин поручил создать единую линейку учебников по госязыкам российских республик