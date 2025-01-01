https://ria.ru/20250101/uchebniki-1992244278.html

Путин поручил создать единую линейку учебников по госязыкам республик

Путин поручил создать единую линейку учебников по госязыкам республик - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил создать единую линейку учебников по госязыкам республик

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:29:00+03:00

2025-01-01T16:29:00+03:00

2025-01-01T16:30:00+03:00

общество

россия

владимир путин

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик России.Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля."Минпросвещения России: рассмотреть вопрос о создании единой государственной линейки школьных учебников по государственным языкам республик Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственным назначен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

https://ria.ru/20250101/russkiy-1992243696.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)