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Турецкие компании заняли освобожденные места на российском рынке, пишут СМИ - РИА Новости, 01.01.2025
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10:21 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/turtsiya-1992215045.html
Турецкие компании заняли освобожденные места на российском рынке, пишут СМИ
Турецкие компании заняли освобожденные места на российском рынке, пишут СМИ - РИА Новости, 01.01.2025
Турецкие компании заняли освобожденные места на российском рынке, пишут СМИ
Турецкие компании уверенно занимают места, освобождённые западным бизнесом на российском рынке, так как Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям и... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T10:21:00+03:00
2025-01-01T10:21:00+03:00
россия
анкара (провинция)
москва
владимир путин
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
в мире
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АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Турецкие компании уверенно занимают места, освобождённые западным бизнесом на российском рынке, так как Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям и продолжает торговые отношения с Москвой, пишет газета Dünya. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции в 2023 году с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. По словам президента РФ Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции не эффективны. "Турция - одна из немногих стран, с которыми Россия поддерживает дипломатические и экономические отношения, она до сих пор не присоединилась к западному эмбарго и не прекратила торговлю с Россией. Напротив, турецкие компании заняли места, освобожденные западными компаниями. Турецкие бренды заполнили магазины во многих торговых центрах и стали крупнейшими игроками на рынке, особенно в сфере бытовой техники"- пишет издание. Газета в качестве примера отмечает уникальность решения Путина передать долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе". "Решение, принятое накануне президентом России, стало первым в этом отношении. Временное управление было назначено на активы и производственные мощности AB InBev Efes, дочерней компании Anadolu Group, председателем совета директоров которой является Тунджай Озилхан, одной из крупнейших турецких инвестиций в России", - отмечает газета.
https://ria.ru/20250101/stambul-1992207286.html
https://ria.ru/20241214/sanktsii-1989184520.html
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россия, анкара (провинция), москва, владимир путин, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, в мире
Россия, Анкара (провинция), Москва, Владимир Путин, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, В мире
Турецкие компании заняли освобожденные места на российском рынке, пишут СМИ

Dnya: турецкие компании заняли освобожденные Западом места на российском рынке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Турецкие компании уверенно занимают места, освобождённые западным бизнесом на российском рынке, так как Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям и продолжает торговые отношения с Москвой, пишет газета Dünya.
Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции в 2023 году с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. По словам президента РФ Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции не эффективны.
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"Турция - одна из немногих стран, с которыми Россия поддерживает дипломатические и экономические отношения, она до сих пор не присоединилась к западному эмбарго и не прекратила торговлю с Россией. Напротив, турецкие компании заняли места, освобожденные западными компаниями. Турецкие бренды заполнили магазины во многих торговых центрах и стали крупнейшими игроками на рынке, особенно в сфере бытовой техники"- пишет издание.
Газета в качестве примера отмечает уникальность решения Путина передать долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе".
"Решение, принятое накануне президентом России, стало первым в этом отношении. Временное управление было назначено на активы и производственные мощности AB InBev Efes, дочерней компании Anadolu Group, председателем совета директоров которой является Тунджай Озилхан, одной из крупнейших турецких инвестиций в России", - отмечает газета.
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РоссияАнкара (провинция)МоскваВладимир ПутинМевлют ЧавушоглуЭнтони БлинкенВ мире
 
 
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