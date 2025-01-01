https://ria.ru/20250101/turtsiya-1992215045.html

Турецкие компании заняли освобожденные места на российском рынке, пишут СМИ

Турецкие компании заняли освобожденные места на российском рынке, пишут СМИ - РИА Новости, 01.01.2025

Турецкие компании заняли освобожденные места на российском рынке, пишут СМИ

Турецкие компании уверенно занимают места, освобождённые западным бизнесом на российском рынке, так как Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям и... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T10:21:00+03:00

2025-01-01T10:21:00+03:00

2025-01-01T10:21:00+03:00

россия

анкара (провинция)

москва

владимир путин

мевлют чавушоглу

энтони блинкен

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg

АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Турецкие компании уверенно занимают места, освобождённые западным бизнесом на российском рынке, так как Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям и продолжает торговые отношения с Москвой, пишет газета Dünya. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции в 2023 году с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. По словам президента РФ Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции не эффективны. "Турция - одна из немногих стран, с которыми Россия поддерживает дипломатические и экономические отношения, она до сих пор не присоединилась к западному эмбарго и не прекратила торговлю с Россией. Напротив, турецкие компании заняли места, освобожденные западными компаниями. Турецкие бренды заполнили магазины во многих торговых центрах и стали крупнейшими игроками на рынке, особенно в сфере бытовой техники"- пишет издание. Газета в качестве примера отмечает уникальность решения Путина передать долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе". "Решение, принятое накануне президентом России, стало первым в этом отношении. Временное управление было назначено на активы и производственные мощности AB InBev Efes, дочерней компании Anadolu Group, председателем совета директоров которой является Тунджай Озилхан, одной из крупнейших турецких инвестиций в России", - отмечает газета.

https://ria.ru/20250101/stambul-1992207286.html

https://ria.ru/20241214/sanktsii-1989184520.html

россия

анкара (провинция)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анкара (провинция), москва, владимир путин, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, в мире